Taresco inicia los preparativos para la marquesina de El Cristo

Nuevas obras en materia de movilidad. La empresa Taresco ya ha iniciado los preparativos para iniciar la construcción de la marquesina de El Cristo. Unas obras que tendrán una duración de seis meses y costarán 520.058 euros. La inversión contará con la ayuda de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los trabajos comenzarán con el desmontaje de la parada existente ubicada enfrente de las facultades del campus ubicado en la parte alta de la ciudad. A continuación, se demolerá el pavimento para proceder a la cimentación de la nueva marquesina, que estará dividida en dos partes. Cada una de ellas estará formada por dos módulos de 10 metros de largo y 4,5 de ancho.

Entre las labores se incluyen la realización de los pozos de cimentación y la estructura será de acero. En la envolvente se colocarán paneles de chapa y placas solares. Además, se instalará la mampara cortavientos de vidrio templado de seguridad para proteger a los estudiantes de las inclemencias meteorológicas mientras esperan la llegada de los autobuses y el mobiliario urbano compuesto por bancos y apoyos. Por último, se procederá a la reposición de los pavimentos afectados.

La consejería de Alejandro Calvo tiene en marcha varias mejoras en la capital asturiana. A los intercambiadores, se suma el proyecto ya adjudicado por 2,5 millones de euros para la instalación de unos pasillos rodantes en los aledaños del HUCA. También está formalizada por 3,54 millones la remodelación de la glorieta de Luis Oliver para acabar con los atascos de Ciudad Naranco creando así un vial que unirá la autovía AS-II en sentido ascendente con la calle Ernesto Winter.