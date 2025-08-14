Los vecinos de San Claudio abrazan un posible resurgir industrial

Hace ya 16 años que la histórica fábrica de Loza de San Claudio cerró sus puertas en Asturias después de 106 años de actividad. Ahora, los planes del Ayuntamiento de hacerse con estos terrenos y de la parcela colindante para devolverle la actividad a ese terreno industrial devuelven a los vecinos una ilusión mezclada con nostalgia y con algún reparo. María Teresa García, hija de uno de los encargados en la Fábrica de Loza, recuerda con cariño aquel esplendor del que "ya no queda nada", y a sus 87 años no pierde la esperanza de volver a ver la vieja fábrica llena de vida, ya que, insiste, "el pueblo estaba mucho mejor de aquella".

Amador García también trabajó en la fábrica, como todo el mundo en su momento. "El pueblo entero vivía de ella y ahora ha muerto con la industria", lamentaba ayer. Él también quiere que se reaproveche el espacio, pero no le vale cualquier cosa: tiene que ser algo para el pueblo, que dé vida y trabajo. "Una fábrica militar creo que no funcionaría, podrían hacer un colegio mayor y si es suelo industrial que lo cambien", opina.

Es cierto que la industria de la Defensa es una opción en los planes municipales. Asturias ha visto el desembarco de otros gigantes del sector militar como Indra y Escribano, líderes globales de tecnología en el mercado de Defensa y Seguridad que ya están empezando a establecerse en la región, pero, de momento, lejos de Oviedo.

La posición estratégica de los terrenos de San Claudio viene dada por la cercanía a las vías del tren y a la Fábrica de Armas de Trubia, a tan sólo cinco minutos en coche por la Autovía si San Claudio tuviera un pinchazo directo a la carretera. José Álvarez, otro residente en el pueblo, considera primordial este enlace. Además, explica, "ya está casi hecho y está muy fácil de hacer". "Otra fábrica estaría bien, pero lo primordial es mejorar la conexión y desbrozar", resume.

Fábrica de El Caleyo, en San Claudio. / Irma Collín

Cualquier cambio en la zona es complejo, especialmente por los elevados costes de retirar la uralita (material utilizado en construcción que normalmente contiene amianto), pero la situación actual tampoco es sostenible. Rosa Undieso, vecina de la zona, denuncia consternada el uso que se le hace a las instalaciones: "La gente que se mete dentro nos hace pasar miedo y me parece fatal cómo se está poniendo todo esto".

El interés histórico y patrimonial también se cuestiona a la hora de hablar de cambios. El Principado la declaró Bien de Interés Cultural (BIC) pero una reclamación en los tribunales obligó a retirar la protección, y Patrimonio del Principado lo tiene catalogada pese al mal estado de las instalaciones. "Entiendo que quieran aprovechar el suelo industrial, pero deberían dejar algún vestigio de lo que fue la fábrica de Loza", opina Marcos García, que aprecia especialmente el gran horno antiguo con chimenea de la entrada de la fábrica. "Lo demás es bastante moderno, supongo que por eso a Patrimonio no le interesa", añadió.

Desde que cesó la actividad en la Fábrica de Loza las instalaciones se han ido deteriorando y se le han dado diversos usos extraoficiales: lienzo para grafitis, basurero, techo para personas sin hogar … Pero también centro de exposiciones y fuente de viejos moldes de cerámica para reutilizar en procesos artísticos. Ahora, el ayuntamiento de Oviedo ha visto una oportunidad para adquirir esta fábrica y la colindante, El Caleyo Nuevas Tecnologías, de tamaño ligeramente inferior y conservada en mejor estado. Con este proyecto busca aumentar su suelo industrial en casi 80.000 metros cuadrados, listos para cualquier iniciativa que necesite espacio y suelo de esta naturaleza. Canteli sostiene que se trata de parcelas "estratégicas" por muchos motivos, principalmente, porque en Oviedo "no hay mucho terreno industrial y tampoco lo habrá en el futuro".