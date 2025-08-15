Alertan sobre el mal estado de las escaleras de Parque del Oeste

El colectivo Amigos de los parques de Oviedo alertó este jueves sobre el lamentable estado de conservación y limpieza en que se encuentran las escaleras que cruzan el parque del Oeste, desde la plaza de Italia hasta la calle José María Martínez Cachero. En su escrito dirigido a los medios de comunicación, los miembros de la entidad destacan que la limpieza de los peldaños "es claramente deficiente y, además, su estado de conservación resulta penoso, generando un aspecto de abandono absoluto en una de las principales zonas verdes del barrio". "Recordamos que este espacio es utilizado diariamente por numerosas personas y constituye uno de los parques más importantes de la zona, por lo que su mantenimiento debería ser prioritario", subrayaron.

Por todo ello, han solicitado al Ayuntamiento que actúe de forma inmediata para mejorar tanto la limpieza como la conservación de estas escaleras, evitando así que la degradación continúe avanzando.

Esta no es su única demanda. A principios de mes, el estado de abandono que sufren las calles Josefina Argüelles y José Noriega, en las proximidades del instituto de La Corredoria. La agrupación achaca al Ayuntamiento dejadez en el desbroce de la maleza y el mantenimiento de la zona. Destacan que incluso obliga a los vecinos y gente de paso a sortear la vegetación en algún tramo de la acera. También añaden que esta deplorable imagen no es algo habitual en la ciudad, que siempre puede presumir de zonas verdes. En este caso solicitaron que se realicen actuaciones con carácter de urgente para actuar en la zona y realizar un plan para evitar que estos desperfectos vuelvan a producirse en el barrio más populoso.