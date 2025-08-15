El Corazón de María despide a Fernando Rubio Suárez-Pazos, un hombre "de fe"

La iglesia Corazón de María, en la plaza de América, se abarrotó en el mediodía de este jueves para despedir a Fernando Rubio Suárez-Pazos, fallecido el miércoles en Oviedo a los 81 años tras agravarse unos problemas de salud que arrastraba. Familiares y amigos del que fuera presidente de Constructora Asturiana arroparon a su viuda, Adela Hernández-Sampelayo López, con quien tuvo cinco hijos (Alejandra, Fernando, Carlos, Diego y Gonzalo) que les dieron ocho nietos (Adela, Fernando, Bosco, Miguel, Carlos, Macarena, Gonzalo y Lupe).

Fernando Rubio Suárez-Pazos.

La misa estuvo presidida por Miguel Ángel Niño de la Fuente, quien en las primeras palabras de la homilía dio, en nombre de la familia, las gracias a los asistentes por arroparles en un doloroso y difícil momento tras la pérdida de una persona extremadamente educada y a la que le definían cinco palabras: "Fernando fue un hombre de fe". El último adiós se produjo en la parroquia a la que acudía con asiduidad, y el cura resaltó que a lo largo de su vida aprendió valores como el sacrificio y el amor a su familia.

Rubio nació en Oviedo. Era hijo de Fernando Rubio de la Riva, fundador de Seresco y Constructora Asturiana y Margarita Suárez-Pazos de Vereterra, sobrina de Carmen Polo, que fue la encargada de llevar las arras en la boda de esta con Francisco Franco. Ambos tuvieron diez hijos: Margarita, Fernando, Marta, María, Cristina, José Vicente, Isabel, Claudio, Estrella y Luis Rubio Suárez-Pazos. A todos ellos les dieron una educación rigurosa que, ayer, fue resaltada por sus amistades. Entre ellos, el expresidente del Colegio de Médicos de Asturias Alejandro Braña, quien lo definió como un "hombre bueno y una persona con un carácter muy abierto". Cualidades a las que se sumaba su "exquisita educación". "La bondad le definía y perdemos a una persona querida y entrañable".

El fallecido pasó parte de su vida en Madrid por motivos laborales. De vuelta a Asturias, tomó las riendas de la empresa familiar Constructora Asturiana que marcó un antes y un después en la historia de la construcción española. La sociedad tenía delegaciones repartidas por todo el territorio familiar y empleó a un millar de personas. Entre las obras que más destacan está la construcción del Palacio de los Deportes hace medio siglo, el colegio San Ignacio y numerosos cuarteles de la Guardia Civil.

Todo ello lo compatibilizó con una profunda vida social. En 1990 fue merecedor de la distinción de cabo honorario del Regimiento de Infantería Aerotransportable Príncipe número 3 y era socio del club de La Barganiza y del club de Tenis. En representación de la última institución estuvo Ana G.-Gayoso, quien destacó que era una persona muy querida en las instalaciones de la calle General Zuvillaga. "Sus hijos han heredado su alegría y cercanía y cuenta de ello es que el Corazón de María está a rebosar de personas".

Otros asistentes fueron el exalcalde Agustín Iglesias Caunedo; el presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero; el organizador del premio "Ovetense del Año", Santiago González-Alverú y su suegra, María Ignacia Gonzalez-Quirós Corujo y la bisnieta del marqués de Villaviciosa y viuda de Ignacio Herrero, Ágatha Pidal Vives.

La misa estuvo cantada por el coro Reconquista, que despidió a Fernando Rubio Suárez-Pazos con el himno de Covadonga. Sus restos recibieron cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de El Salvador. El último lunes de mes se celebrará una eucaristía en su recuerdo en el Corazón de María.