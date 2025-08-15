La Filarmónica de Oviedo abre con éxito la nueva temporada en Trubia

La Orquesta Filarmónicade Oviedo (OFIL) inició ayer una temporada que se presume exigente ante la multitud de citas que ya figuran en la agenda hasta el próximo mes de junio. El pistoletazo de salida a esta campaña se vivió ayer, en el escenario del Teatro Casino de Trubia, dentro de las actividades que la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo ha organizado para los meses estivales.

La orquesta de la capital se ajustó a las exigencias espaciales del Teatro, abarrotado de público, diseñando un programa de música de cámara (con obras de Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi y Wolfgang Amadeus Mozart) que entrañaba cierta dificultad pero que la OFIL, bajo la dirección de su concertino –Andrei Mijlin– supo enfrentar con garantías.

El propio Mijlin, que ejerció también como solista de la velada, tomaría la palabra al inicio del concierto para agradecer al público su asistencia y brindar la primera de las piezas –el "Aria" de la "Suite orquestal número 3 en re mayor" de J. S. Bach– a la memoria de Ana Aguirre, violinista de Oviedo Filarmonía hasta su fallecimiento, hace un año.

Los músicos mantuvieron unos fraseos bien ajustados y se recrearon en el lirismo que rebosa esta obra para redondear, aún más, el homenaje a su compañera.

El "Concierto para violín y orquesta de cámara en mi mayor" (también de Bach) centraba los focos del recital.

Mijlin, imponente en presencia y sonoridad, impuso un tempo ágil en los movimientos rápidos y exhibió una espléndida musicalidad en la cadenza, convenciendo al público de Trubia, que no dudó en reconocer el trabajo de los músicos aplaudiendo después de cada movimiento.

El "Concierto en la mayor número 4" de Vivaldi evidenció una formación compacta, bien ensamblada y con una cuerda bastante homogénea, si bien se trata de una obra no tan vistosa como el concierto de Bach donde la OFIL supo imprimir el carácter adecuado a la ejecución.

Mozart para el cierre

Para finalizar, los músicos interpretaron el "Divertimento en re mayor" de Mozart, cuyos tres movimientos supieron a poco al público –especialmente a los asistentes que llegaron a las ocho en lugar de a las siete– y que, a pesar del calor, habría agradecido alguna propina y no escatimó en aplausos a la orquesta tras algo más de una hora de velada musical.

Culminado este compromiso, la OFIL afrontará, el próximo viernes 22, una gala lírica en el Festival Internacional de Santander (FIS) con la soprano Pretty Yende y el tenor Michael Fabiano antes de ofrecer dos recitales (los días 27 y 29 de agosto), como es habitual, en el patio del edificio histórico de la Universidad de Oviedo.