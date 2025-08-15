Longoria Carbajal empezará a decir adiós a su fallida fuente en un mes

Cuenta atrás para que la fallida fuente de Longoria Carbajal abra hueco a un gran espacio público en el centro de la ciudad. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó este jueves adjudicar a la empresa Sardalla Española el desmontaje del surtidor, convertido desde hace tres lustros en una gran jardinera. La inversión, de 360.000 euros, comenzará a ejecutarse en septiembre, se alargará durante cuatro semanas y transformará este punto de la ciudad en un lugar totalmente renovado. "Se colocará nuevo mobiliario, se renovará la iluminación y todos los servicios para dejar una gran plaza en la que se dé continuidad al mismo estilo que actualmente tiene la zona despejada", explican fuentes municipales sobre una actuación incluida en el programa electoral del PP para las últimas municipales.

La actuación no será sencilla, pues la actuación conllevará el traslado de las 52 especies arbóreas "de gran valor" que serán retiradas "con ayuda de plumas" y llevadas al vivero municipal. Una vez allí, los técnicos de parques y jardines decidirán cuáles son los mejores destinos para su reaprovechamiento en los casi 2,8 millones de metros cuadrados de zonas verdes de responsabilidad municipal.

Diseño amable

Además de estas labores de desmontaje, el contrato incluye la eliminación del quiosco aledaño y la modificación de la estructura del actual acceso peatonal al parking por un diseño "más amable y mejor integrado en el entorno".

Una vez concluido el desmantelamiento, Oviedo contará con un espacio de 2.000 metros cuadrados de superficie en el que se prevé realizar otras actuaciones orientadas a "dinamizar la actividad en la zona". Entre las medidas que se barajan está la de la creación de un espacio hostelero similar al nuevo aguaducho del Campo San Francisco.

Esta inversión se enmarca dentro de un plan de choque de mejoras en los distintos barrios de Oviedo con una inversión prevista superior a los 6 millones de euros para este año, que a su vez está encuadrada dentro de un plan de mandato consistente en dedicar más de 20 millones en pequeñas y medianas actuaciones llamadas a "mejorar la calidad de vida" de los habitantes de las distintas zonas de Oviedo.