El paseo más sofocante de la Virgen de la Asunción de Las Caldas (Oviedo)

Ni siquiera el que puede haber sido el día más caluroso de la historia de Las Caldas pudo con la Virgen de la Asunción. A pesar de sobrepasar con creces los 30 grados de temperatura, los vecinos de la localidad no fallaron a la tradición y consiguieron este sábado completar la tradicional procesión de sus fiestas populares. Armados con abanicos y sombrilllas, doblegaron al ambiente sofocante para salvar la que fue la segunda jornada de un intenso programa de celebraciones que continúa hasta este domingo.

Minutos antes de que comenzara la misa, la Iglesia de San Juan de Priorio ya estaba abarrotada, en un constante baile de abanicos y suspiros provocados por el gran contraste de temperatura entre el calor exterior y el frescor interior.

Las Caldas inició la jornada festiva a las doce y media con la misa y posterior procesión en honor a la Virgen de la Asunción. Lo que muchos no imaginaban, pese a las advertencias meteorológicas, era que la intensa ola de calor supondría un reto extra para los portadores de la imagen, así como para los gaiteros y tamborileros de la Banda de Música Ciudad de Oviedo, encargada de amenizar la romería.

Pese a las excepcionales temperaturas, un centenar de devotos subieron hasta el punto más alto de la parroquia para procesionar. Entre ellos estaba Elena González, nacida en Las Caldas y residente en Madrid. "Las fiestas eran las más importantes de por aquí", cuenta con orgullo. "Yo vine toda la vida y este año no va a ser menos". También acudió José María García, vecino de Casielles, que lleva asistiendo a la romería desde que tiene uso de razón. "Mi mujer y yo somos los bailongos del pueblo. Bailaremos para combatir el frío, el calor y lo que haga falta", afirma.

Entre música, cánticos y alguna sombrilla, vecinos y allegados iniciaron la procesión hacia el centro del pueblo, donde, a las 13.30 horas, se celebró una animada sesión vermú, seguida de la tradicional subasta del ramo y del reparto del bollo. El día concluyó con una verbena de "Dúo Encanto" y "DJ Sonifon".

Tini Zamora, que lleva cerca de tres años disfrutando de las fiestas, fue este año honrada con un papel especial: ser reconocida, junto a otras mujeres, como Reina de la Virgen. "Es un orgullo", admite emocionada.

La fiesta no se detiene

La fiesta sigue hasta el domingo. Lo hace con actividades para todos los públicos. Gincanas, bingos, juegos infantiles o rutas a caballo, que servirán como divertimento para todo aquel que pase por Las Caldas.