Una promotora gallega compra un edificio histórico de San Francisco

El centenario edificio diseñado por el arquitecto Julio Galán Carvajal en la calle San Francisco tiene nuevos dueños. Unicaja ha cerrado la venta del inmueble número cuatro de la céntrica vía a la promotora gallega que ya se encuentra reformando dos inmuebles ubicados en el corazón de Oviedo: el número 5 de la calle Principado, una propiedad diseñada por Manuel del Busto, y el número 10 de la calle Marqués de Santa Cruz, trazado también por Galán Carvajal. El ritmo de ventas en los dos últimos casos es más que satisfactorio, porque la mayoría de las viviendas ya tienen propietario, a pesar de que aún queda tiempo para que la constructora entregue las llaves a los nuevos dueños.

Trabajos que se compatibilizarán con el proyecto de reforma del edificio de la calle San Francisco. Su origen está datado en 1915 cuando Galán Carvajal realizó el plan de construcción. Veinte años más tarde, Francisco Casariego y Joaquín Vaquero Palacios reconstruyeron el inmueble y su almacén situado en la parte trasera del solar, manteniendo la fachada delantera y José M. Pisa Menéndez trazó en 1997 la adecuación del pabellón posterior para un centro cultural.

El catálogo urbanístico del Ayuntamiento recoge que su nivel de protección es parcial P3 y se puede reformar para convertirlo en una residencia comunitaria que se ubique en las plantas baja y primera o en régimen de edificio exclusivo. También puede albergar oficinas en cualquier situación; comercios en la planta baja y el primer piso; un hotel en el semisótano, plantas baja y primera o en todo el edificio y salas de reunión y espectáculos en las partes más bajas del histórico inmueble ubicado al lado del hotel NH Principado y enfrente del edificio histórico de la Universidad de Oviedo.

Otra de las exigencias por parte de las administraciones a la hora de acometer una intervención es que se ha de conservar la composición existente de los lienzos de fachada y huecos; respetar material y diseño de las carpinterías de los huecos exteriores de la fachada principal; la adicción de nuevas plantas se efectuará con criterios de integración y de coherencia con la fachada; se respetará el contraste cromático y textural así como la combinación de materiales de la fachada principal y se conservarán las puertas exteriores del portal.

Prescripciones para que Oviedo siga gozando de una de sus joyas más queridas. El objetivo final de la promotora es devolver a la vida este característico bien al igual que está haciendo con los otros dos edificios. .

En particular, el caso de Marqués de Santa Cruz es un auténtico lujo. Fue construido en 1927 y era propiedad de una conocida familia de la ciudad, los Figar. La parte delantera tiene vistas privilegiadas al Campo San Francisco y al monte Naranco–se ve hasta el monumento al Sagrado Corazón– y las obras ya han comenzado. Las previsiones de la promotora pasan por la construcción de veintiún pisos y los precios van desde los 295.000 hasta casi el millón de euros. Si se quiere plaza de garaje, el coste se encarecerá en 35.000 euros. El piso más caro es como vivir en una casa en medio de la capital asturiana porque puede tener piscina y una zona verde donde tomar el sol.

Más adelantada va la transformación del edificio de la calle Principado. La constructora de Emilio Cueto es la encargada de ejecutar la reforma para habilitar veintiún pisos y en la propuesta del fallecido arquitecto Francisco de Borja Bordiú, autor del plan director del Hotel de la Reconquista o de la recuperación del edificio del Termómetro, incluye conservar íntegramente la estética de la fachada y abordar la restauración de la cúpula, figura la creación de cuatro áticos sobre la azotea. La propuesta se inspira en el diseño original de Del Busto.