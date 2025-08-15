El PSOE pide una Zona de Bajas Emisiones "más ambiciosa"

La propuesta de ordenanza reguladora del equipo de gobierno local para la futura Zona de Bajas Emisiones de Oviedo carece de la ambición suficiente para combatir el calentamiento global y reducir el tránsito de vehículos motorizados en el casco urbano. Así lo denunció este jueves el portavoz municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza, acompañado por el también edil del PSOE Juan Álvarez, durante una rueda de prensa. "Lo que es evidente es que esta norma no va a ayudar a mitigar el cambio climático ni a ofrecer un beneficio a la ciudadanía para que pueda disfrutar de una ciudad con menos tráfico", dijo Llaneza.

El portavoz socialista advierte que la propuesta del PP "tan solo reduciría en 71 las 65.000 toneladas de dióxido de carbono que emite el tráfico en Oviedo al año". Un dato que a juicio de Llaneza demuestra que el Alcalde, Alfredo Canteli "no cree en las políticas medioambientales", al que sumo otros ejemplos de las prioridades del ejecutivo como los aparcamientos en La Escandalera o El Campillín, el teleférico del Naranco, o la apuesta del PP por crear "plazas duras" en la ciudad.

Juan Álvarez anunció que el grupo socialista ha registrado una serie de enmiendas para que la ordenanza sea más ambiciosa y aspire a reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 20% en menos de tres años. Para ello, aseguran, bastaría con reducir la entrada de vehículos con distintivo B en el anillo exterior a partir de 2028.

Álvarez explicó que la propuesta del gobierno solo afectaría a los vehículos sin distintivo ambiental, en torno al 9% del parque móvil total, de los que muchos podrían igualmente circular por el centro para acceder a garajes o talleres, reduciendo al mínimo el impacto de la medida. "Consideramos un despropósito gastar tal cantidad de dinero para unos objetivos prácticamente ridículos", apuntó el concejal.

Para el PSOE, el edil de Planeamiento, Nacho Cuesta, está realizando una maniobra de "greenwashing", lo que, según explicó, consiste en "intentar dar un barniz de sostenibilidad a políticas y decisiones que no lo son o son directamente contrarias a la mejora del medio ambiente".

Las alegaciones presentadas por el PSOE se suman a las anunciadas un día antes por IU-Convocatoria por Oviedo. La coalición de izquierdas calificó el proyecto del gobierno local de zona de "bajas intenciones" y reclamó extender las restricciones a más barrios, además de limitar las excepciones.