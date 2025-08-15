Salud inicia el plan de reforma del Hospital Monte Naranco

La Consejería de Salud del Principado ha sacado a licitación la redacción del plan director y del proyecto básico para la reforma integral del Hospital Monte Naranco, de Oviedo, con un presupuesto de 520.456 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. "Esta actuación permitirá modernizar, ampliar y adaptar el equipamiento", explicó ayer la titular del citado departamento, Conchita Saavedra, quien visitó el centro sanitario especializado en geriatría, cirugía mayor ambulatoria y programas como los cribados de cáncer de mama y colon, la consulta ginecológica preventiva y la atención a infecciones de transmisión sexual, entre otros servicios singulares.

El documento que se redacte será la hoja de ruta para definir el futuro del hospital y permitirá establecer mejoras funcionales y de equipamiento, además de cambios organizativos que faciliten una atención más ágil y resolutiva. También se busca optimizar las condiciones laborales del personal sanitario y alcanzar los mejores resultados asistenciales.

Entre las propuestas de futuro destaca la creación de unidades sin ingreso, como el hospital de día, y nuevas unidades de cirugía mayor ambulatoria, que ofrecerán alternativas a la hospitalización convencional para patologías de menor complejidad, especialmente en el ámbito geriátrico. Estas unidades complementarán la actividad quirúrgica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Asimismo, se reforzarán las consultas externas, a las que se incorporará tecnología de alta resolución.

La transformación tecnológica del Hospital Monte Naranco comenzó el año pasado con la creación de una nueva área de radiodiagnóstico, que incluye resonancia magnética y tomografía computarizada (TC). Además, se está reformando de la zona de alergología, donde se habilitarán dos consultas médicas y una sala de tratamiento.