La Vega impulsa la capitalidad con "experiencias insólitas"

Una selección de "experiencias insólitas" aspira a dar un decisivo empujón a las opciones de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2030. El festival Link volverá a La Vega a finales de este mes, concretamente del 29 al 31 de agosto, con dos instalaciones audiovisuales "inspiradoras" y cuatro experiencias de realidad extendida reconocidas a nivel mundial. La sexta edición de este ya clásico estival ovetense fue presentada este jueves en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) como "la cita de los territorios más audaces del arte" y con la advertencia de los organizadores de que sus espectáculos contarán con aforos limitados.

La concejala de Festejos y Juventud, Covadonga Díaz, fue la encargada de presentar la cita en compañía del director artístico de la misma, José Castellano. La primera destacó la importancia de Link en el calendario carbayón porque "refuerza la oferta que va a dar la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031". Describió el festival como "el punto de conexión entre la curiosidad y la experiencia y entre quienes crean y quienes buscan sorprenderse", además de mostrar su disposición a "seguir trabajando" para que Oviedo continúe consolidándose como referente cultural "tanto en el norte como en el resto del territorio nacional".

Covadonga Díaz, a la izquierda, y José Castellano, ayer, durante la presentación del festival en la FIDMA.

Castellano, por su parte, explicó que en esta edición se utilizarán las naves del almacén y utillaje de La Vega como escenario. Describió este evento como "un espacio de encuentro de lenguajes artísticos avanzados vinculados a las nuevas tecnologías, una manera de mostrar lo que se está haciendo ahora mismo en España, en Europa y en el mundo". Igualmente, subrayó que se contará con instalaciones artísticas de vanguardia y actividades de realidades extendidas, como puede ser la realidad virtual, la realidad aumentada y las realidades mixtas. "Pretendemos acercar estas nuevas tecnologías, que cada día son menos virtuales y van siendo cada vez más reales, a la gente. Ahora mismo son unas experiencias que no todo el mundo puede disfrutar y creemos que acercarlo a la ciudad, antes de que lo pueda tener casi todo el mundo en su casa, es ir un poco por delante y traer una serie de experiencias que se puedan ver muchas por primera vez en España y todas por primera vez en Asturias y en Oviedo", sostuvo.

La oferta de instalaciones audiovisuales de la sexta edición de LINK incluye "LifeForm", de Herman Kolgen, artista multidisciplinar cuyos trabajos se han presentado en la Bienal de Venecia, Ars Electrónica, Transmediale de Berlín o London BFJ, entre otros certámenes, además de recibir numerosos premios en Nueva York, Los Ángeles, Austria o en los Qwartz Electronic Music Awards. La propuesta instalativa se completa con "Hint", del colectivo SPIME.IM y el artista Akasha. Ambos han presentado sus trabajos en festivales internacionales de arte digital como Mutek, Ars Electronica, Stereolux, L.E.V. Festival o el Barbican Centre de Londres. .

La propuesta «Impulse: Playing With Reality».

El circuito de experiencias de realidad extendida combina artistas consolidados y talentos emergentes, además de explorar la disolución de las fronteras entre creadores y receptores. El público podrá meterse en cuatro propuestas de realidad mixta y realidad aumentada: La programación incluye "Impulse: Playing With Reality", de May Abdalla y Barry Gene Murphy, premiada en la última Bienal de Venecia; "Ito Meikyu", de Boris Labbe, trabajo premiado con el Grand Prix - Venice Immersive del Festival Internacional de Venecia; Colored, de Stéphane Foenkinos y Pierre Alain Giraud, galardonada en Cannes, y "In Pursuit of Repetitive Beats", de Darren Emerson, que triunfó en la última edición del Festival de Clermont-Ferrand.

Castellano explicó que todas las actividades son gratuitas, pero limitadas al número de dispositivos. Todas las actividades del LINK son gratuitas, con aforos limitados y acceso por estricto orden de llegada hasta completar aforo, excepto las experiencias de realidad extendida, que requieren inscripción en la misma Fábrica de Armas. Los tickets se entregarán hasta que se agoten, para el mismo día. El acceso será por el portón ubicado al final de la calle Marcelino Fernández. Para evitar colas, la gente se podrá apuntar de manera gratuita en la propia Fábrica para las diferentes sesiones. Los horarios serán, el viernes 29, de 16.30 a 22.30 horas, y sábado y domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 22.30 horas". También agradeció a la Delegación de Defensa la cesión de las instalaciones.

En esta edición se pondrán a disposición más aparatos que en años anteriores, para que más personas puedan disfrutar de estas experiencias. El objetivo: acercar al mayor número de usuarios posible la actividad central de la oferta cultural del verano ovetense.