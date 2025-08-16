Arrojan chatarra junto al nuevo instituto de La Corredoria, que será inaugurado en septiembre

Vecinos de La Corredoria denunciaron esta semana la acumulación de chatarra, concretamente defensas de coches, que fueron depositadas por unos individuos sin identificar en las inmediaciones del nuevo Instituto Margarita Salas del barrio, que será inaugurado en septiembre con el inicio del próximo curso lectivo.

Los residentes de la zona exigen una mayor vigilancia de estos comportamientos incívicos, pues recuerdan que existen puntos limpios próximos a este lugar. En la imagen, las defensas de los coches depositadas junto al cierre perimetral del nuevo centro de Educación Secundaria.