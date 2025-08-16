El bollo del Centro Asturiano de Oviedo se podrá recoger este año sin bajarse del coche

El Centro Asturiano de Oviedo innovará este año de cara a una de sus tradiciones más arraigadas. El mayor club privado de la ciudad, integrado por unos 18.000 socios, habilitará el Día de Asturias una nueva forma de recoger los bollos preñaos y la botella de vino de las fiestas de Covadonga que la entidad celebrará entre el 2 y el 8 de septiembre. Sus integrantes tendrán por primera vez la posibilidad de recoger las clásicas viandas sin bajarse del coche, a través de un punto especial de entrega que se denominará "Bollo&Go".

La directiva encabezada por Gerardo Martínez Quesada presenta esta alternativa como una nueva forma de recoger tu tradicional bollo preñao y el vino desde el interior del vehículo. "Es una fórmula más rápida, cómoda y sin esperas", explican.

El punto especial empezará a funcionar a las diez de la mañana del día grande de las fiestas y estará ubicado en el parking principal de las instalaciones del Naranco, justo enfrente del club de campo. Los socios solo tendrán que entregar su vale y recibirán directamente una bolsa con el clásico pack festivo. "Es ideal para quienes tienen prisa o dificultades de movilidad", subrayan desde el club, confiados en que esta medida también permita mejorar la fluidez del tráfico en las instalaciones durante una jornada en la que es habitual que se registren atascos, dada la enorme afluencia de gente.

La medida no estará reñida con la tradición, pues el punto de recogida a pie continuará funcionando exactamente igual que otros años. Independientemente de la fórmula que se elija para retirar los bollos y el vino, los socios titulares deberán previamente acudir a la sede de Uría antes de las ocho de la tarde del 3 de septiembre para poder realizar la recogida.

Sin gluten

También se da la posibilidad de solicitar bollos sin gluten. Para ello, los interesados deberán reservarlos antes del día 31 de este mes y los mismos únicamente podrán recogerse en el punto habitual de recogida a pie, es decir, el "Bollo&Go" no contarán con bollos de estas características.

Se trata de una de las novedades de una programación festiva que no se dará a conocer hasta el próximo miércoles de manera oficial, aunque la directiva adelantará el grueso del contenido de la misma en una presentación ante los medios de comunicación programada para el mediodía del martes.

Hasta la fecha ya se conoce algún detalle como que Luis Manuel Cabrero y Visitación Nava serán en esta edición los "Abuelos del Año". También se está preparando la carrera solidaria de 10 kilómetros por el Naranco "El ángel de Javi", prevista para el día 6 de septiembre.

La entidad celebra cada año por todo lo alto sus celebraciones sociales en torno al Día de Covadonga con una amplia programación. En esta ocasión, como en los últimos años, las fiestas se alargarán durante una semana en la que no faltarán actividades para todos los públicos, una amplia programación musical y cultura, además de numerosas actividades deportivas.