Un inicio prometedor en el Teatro Casino de Trubia

Oviedo Filarmonía abrió la temporada, en pleno mes de agosto, en el Teatro Casino de Trubia dentro de las actividades que, bajo el título "En verano, atesora Oviedo", ha organizado la Fundación Municipal de Cultura. Destacamos la buena iniciativa de extender la cultura por todo el municipio, no sólo mediante conciertos sino también a través de teatro y proyecciones cinematográficas. El repertorio elegido por la OFIL para esta cita era fundamentalmente barroco para ajustarse, de forma inteligente, a las exigencias espaciales del Teatro, lo que permitió disfrutar de un programa interesante con obras de J. S. Bach, A. Vivaldi y W. A. Mozart.

El "Aria" de la "Suite orquestal número 3 en re mayor" de Bach –compositor del que se conmemora el 340 aniversario de su nacimiento– estuvo dedicado a la memoria de Ana Aguirre, violinista de Oviedo Filarmonía hasta su fallecimiento el año pasado. Su interpretación alcanzó unas cotas elevadas de expresividad gracias a los fraseos ajustados y a las dinámicas desplegadas por los músicos, que redundaron en un juego de volúmenes muy sutil y sugerente.

El protagonista del "Concierto para violín y orquesta de cámara en mi mayor" (también de Bach) era Andrei Mijlin, concertino de la OFIL que el pasado jueves ejerció también como director, en un doble reto nada sencillo que resolvió con mucho aplomo. La ejecución reveló un buen trabajo en los balances y los equilibrios sonoros, con un tempi ágil impuesto por Mijlin desde el primer compás. El solista desplegó un arsenal de recursos técnicos para afrontar los diseños escalísticos y lucirse en una espléndida cadenza. El segundo movimiento, mucho más melancólico y sombrío, tuvo pasajes de cierto efectismo gracias a los pianísimos por los que optó la formación orquestal, aunque se habría agradecido menor volumen del clave que, por momentos, rompía la sonoridad general.

La misma línea siguió la interpretación del "Concierto en la mayor número 4" de Vivaldi, donde los músicos aportaron frescura a la partitura gracias a una correcta ejecución de los patrones pregunta-respuesta tan característicos del periodo barroco. Igualmente se percibió la precisión y la versatilidad de una orquesta que, si bien no es una formación especialista en este repertorio, ha crecido artísticamente hasta alcanzar una notable madurez durante los últimos años que le permite afrontar con garantías cualquier programa.

Cerraba la velada musical el "Divertimento en re mayor" de W. A. Mozart, donde la OFIL, a pesar de algunos pasajes que se resintieron levemente en afinación debido al calor y la humedad, ofreció unas buenas prestaciones, con unos violines brillantes y bien afilados en los agudos y una cuerda grave profunda: ideal para enfrentar la siempre jovial y trepidante escritura mozartiana.