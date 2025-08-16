Oviedo celebra su gran día en la Feria de Muestras

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) celebra, hoy, el día de Oviedo. La expedición estará encabezada por el Alcalde, Alfredo Canteli, y a las once de la mañana, recibirá a las diferentes autoridades en la puerta del recinto ferial. Entre ellas, la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; la primera edil de Gijón, Carmen Moriyón junto a su concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge García-Palacios.

La comitiva se trasladará, a continuación, al stand de la capital asturiana para el acto institucional que se prevé que tenga una duración de menos de una hora. Como colofón, el Regidor recorrerá varios stands regentados por empresas locales para saludarles y conocer de primera mano cómo les ha ido en estas dos semanas de actividades. Mañana será la clausura de la gran actividad que marca el verano regional en el ámbito empresarial.

La capital asturiana ha dedicado este año su stand a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. Por allí, han pasado 26.021 visitantes hasta el miércoles, según los datos hasta el miércoles de la concejalía de Turismo, en manos de Alfredo García Quintana, y las actividades están siendo continuas. Entre las presentaciones que ha habido está la programación de las fiestas de San Mateo. La concejala del ramo, Covadonga Díaz, desveló que este año habrá un centenar de actuaciones destinadas a todos los públicos durante el casi mes que habrá de programación. El inicio será el 6 de septiembre con el Fyin Fest –entre los artistas estará Camilo y María Becerra– y acabará la romería de El Cristo la jornada del 28.

También han pasado por el atril los representantes de los diferentes conjuntos musicales. La primera gran actividad fue de la mano de un cuarteto de cuerda de Oviedo Filarmonía formado por Marina Gurdzhia (violín); Luisa Lavín (violín); Rubén Menéndez (viola) y Diego Alonso (violonchelo). Una actuación que sirvió para dar cuenta del programa de "Conciertos del Auditorio y Jornadas de piano Luis G. Iberni", que se desarrollarán desde el 29 de octubre al 4 de junio ofreciendo 18 actuaciones de los mejores artistas nacionales e internacionales. Otra de las actividades, ha sido la presentación de la 78 temporada de Ópera de Oviedo, que se iniciará el 12 de septiembre con un título inédito en el Campoamor, "Hansel y Gretel", de Humperdinck, una producción propia que se cuenta con la dirección de escena y musical de dos asturianos, Raúl Vázquez –aunque nació en Bilbao, creció y se formó en Oviedo– y Pablo González, respectivamente.

De Link a Vetusta Jazz

Otras actividades que han tenido protagonismo en el Feria de Muestras es el festival Link. La fábrica de armas de La Vega acogerá del 29 al 31 de agosto dos instalaciones audiovisuales y cuatro experiencias de realidad. Por su parte, la Noche Blanca tendrá lugar el 4 de octubre con más de diez horas de programación, la programación del Desarme se llevará a cabo del 17 al 26 y el broche de oro el décimo mes del año se celebrará la Semana Profesional del Arte de Oviedo. Cerrando 2025 volverá Radar, la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo, Vetusta Jazz y el Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo.