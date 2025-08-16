Oviedo tira de la natalidad regional: cuatro de cada diez recién nacidos en Asturias se empadronan en el concejo

Oviedo tira de la natalidad regional. En lo que va de año 888 de los 2.223 nacidos en Asturias residen en el municipio. Es decir, casi cuatro de cada diez bebés se empadronaron en la capital. Así lo recogen las estadísticas elaboradas por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) donde analizan mes a mes los datos de alumbramientos y los desgrana por concejos. Gijón, es la ciudad más habitada de la comunidad; sin embargo, se quedó en segunda posición al alcanzar los 614 partos desde enero hasta junio; la diferencia entre ambos lugares es de 276 niños. En tercer lugar se encuentra Avilés con 278.

Sólo en junio se inscribieron 160 niños en el concejo carbayón –dieciséis más que hace un año–; seguido de los 77 de Gijón; los 37 de Avilés; los 23 de Mieres; 13 en Langreo; 7 en Cangas del Narcea; 4 en Parres; 3 en Grado y otros tantos en Navia; 2 en Coaña, Gozón, Grandas de Salime, Valdés y Piloña; y 1 en Cangas de Onís, Castrillón, Llanes, Nava, Pravia, San Martín del Rey Aurelio, Siero y Vegadeo. En total, 349 en toda Asturias.

No obstante, junio no ha sido el mes más fecundo del año. Fue el quinto. En los 31 días de enero se produjeron el mayor número de alumbramientos de 2025 cuando vinieron al mundo 421 bebés en la región. De ellos, 161 fueron en Oviedo; es decir, el 38,24%. En segundo lugar se encuentra abril con 394 nacimientos de los que 152 fueron en la capital seguido de marzo con 391 –154 fueron en la capital– y mayo con 371 de los que 136 se empadronaron en la ciudad ovetense.

Si se echa la vista más atrás, se observa que el concejo registró a lo largo de 2024 un total de 1.797 nacimientos, mientras que en el año anterior habían nacido 1.554 niños. La comparación entre ambas cifras arroja un incremento del 15,6%. Aquí se demuestra el liderazgo de la capital porque solo en la ciudad se produjeron el 38,53% de los alumbramientos que se produjeron en el total de la región.

Estas buenas cifras, junto con otros factores, han llevado a Oviedo a superar su propio récord de población. La ciudad superó la barrera de los 200.000 residentes en 1996 y, desde ahí, inició una subida progresiva hasta romper en 2010 el tope de los 225.000 y llegar, dos años más tarde, al récord con 225.973. A partir de entonces, Oviedo registró un paulatino descenso hasta 215.167 en 2022, para experimentar después de la pandemia provocada por la covid-19 un espectacular efecto rebote que llevó al municipio a pasar por primera vez de 226.000 vecinos. El máximo se registró en mayo con 226.773 vecinos, aunque en junio se produjo una caída hasta 226.040.

Datos que hacen prever al equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, que en los próximos dos años se alcanzarán los 230.000 residentes. La esperanza no solo está puesta en los nacimientos. También en la población inmigrante.

Según los últimos datos del padrón municipal, uno de cada diez residentes en la capital asturiana es inmigrante. Además, en el concejo residen ciudadanos de 129 países diferentes siendo los colombianos la nacionalidad predominantes, con 3.822 compatriotas. Le sigue Venezuela (2.395), Rumanía (2.232), Paraguay (1.412), Marruecos (1.239) y Ucrania (1.080). Completan el top 10, Cuba (873), Perú (835), Italia (830) y Senegal (732). En total, son treinta las nacionalidades que tienen más de un centenar de representantes en la capital asturiana.

Otro de los factores a tener en cuenta es que hay ovetenses que durante su juventud, por motivos de estudios o laborales, se trasladaron a vivir fuera de Asturias. Ahora, una vez que han formado una familia, están volvieron a su ciudad de origen para que sus hijos crezcan cerca de sus padres o porque no pueden afrontar el alto precio de la vivienda que tienen otras comunidades autónomas como es el caso de Madrid.

A estos factores se suma las oportunidades de empleo que están surgiendo en la ciudad y que aumentarán con espacios como la fábrica de armas de La Vega, la galería comercial del Calatrava y el impulso que el Ayuntamiento está dando al Parque Empresarial Oviedo –anteriormente llamado polígono Olloniego-Tudela Veguín– y las ayudas que ofrece Asturias a los padres como el aumento de la red de escuelinas.

Vecinos por edades

El padrón municipal ofrece más datos. Entre ellos, un análisis de la pirámide poblacional por edades en tramos de cinco años. 6.034 residentes tienen menos de cinco años; es decir, el 2,67%. También hay 7.991 niños desde los seis hasta los diez años; mientras que los ovetenses que tienen entre once y catorce años suman 9.843. Por su parte, los residentes de entre quince y diecinueve años alcanzan los 10.748. En total, 21.272 vecinos están en la década de los veinte. No obstante, Oviedo no es ajena al problema generacional que sufre el resto de Asturias. La mayoría de los habitantes tienen entre 45 y 69 años alcanzando los 88.558 residentes.