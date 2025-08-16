Un recital gratuito en La Ería el día 12 completa el cartel de las fiestas de San Mateo en Oviedo

San Mateo llegará este año con una mayor oferta de música gratuita que en las últimas ediciones. La concejalía de Festejos, dirigida por la popular Covadonga Díaz, confirmó este viernes que acaba de completar el cartel de los grandes conciertos de las principales celebraciones de la ciudad con un concierto gratuito previsto para el 12 de septiembre en La Ería, en el que coincidirán bandas tributo a "Estopa", "Hombres G" y Shakira, acompañados de un DJ. En total Oviedo ofrecerá entre el 6 y el 21 de septiembre diez espectáculos musicales en La Ería, a los que se sumarán las actuaciones musicales de "La Última Legión" y "Assia" en el escenario de la calle Uría, los días 11 y 21, respectivamente.

Este nuevo concierto de coste cero para los asistentes se suma al que ofrecerá el Grupo "Tekila" el día 18 en el escenario provisional del parking del Tartiere. En ambos casos, el Ayuntamiento habilitará un plazo para la retirada de tickets para controlar los aforos.

La oferta musical comenzará este año con cinco días de antelación al día del pregón. Será el 6 de septiembre con el Fyin Fest, que traerá a Oviedo a grandes artistas de la talla el cantante colombiano Camilo, la argentina María Becerra, la "extriunfita" madrileña María Escarmiento, la vizcaína Paula Mattheus, la promesa del pop rock español Noan y el joven talento gijonés Mateo Eraña.

El calendario musical se retomará en Uría el día 11 con la actuación de "La Última Legión" y continuará al día siguiente con el concierto de tributos de La Ería, a cuyo escenario se subirá el día 13 la banda sueca "Europe". Las voces del inolvidable "The Final Countdown" tienen las entradas a la venta por 48 euros.

El día 14 le llegará el turno a "Ilegales" y "Ritmo Vudú" y el día 16 tendrá lugar el que para muchos es el concierto estrella de las fiestas: el de Sebastián Yatra. Los tickets para el recital del colombiano están ya a la venta por un precio de 52 euros más los gastos de gestión.

"Duncan Dhu" y Coque Malla compartirán velada musical el día 17 en La Ería en el marco de un espectáculo organizado para conmemorar los aniversarios de ambas bandas para el que las entradas se están comercializando a 44 euros en los canales oficiales.

Tras el concierto gratuito que protagonizará el "Grupo Tekila" el día 18, el día 19 le llegará el turno a Omar Montes, Juan Magan y Rodrigo Fénix. Para esta velada del segundo viernes de las fiestas se venden tickets a 36,25 euros. .

Otro plato fuerte será el concierto programado por Mikel Izal junto al Tartiere el día 20, el de la noche de los fuegos. El artista navarro autor del éxito "El Paraíso" oferta entradas a 31,90 euros.

Para finalizar, el día 21, el de la festividad de San Mateo, que este año cae de domingo, habrá doble ración musical. La Ería albergará el "Corazonadas Fest". En él estarán la eurovisiva Chanel, la también "extriunfita" Chiara, la participante en el Benidorm Fest de 2023 Vicco y la cantante Lennis Rodríguez (entradas a 10 euros), mientras que el escenario de la calle Uría acogerá un concierto gratuito de la orquesta "Assia" para conmemorar sus 30 años sobre los escenarios.