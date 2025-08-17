El alcalde de Oviedo pide unificar ya los Juzgados en la ciudad y dejar "de tirar el dinero en despachos"

"Ya está bien de tirar el dinero en temas provisionales y en despachos. No estamos en la etapa de despachos; estamos en la fase de trabajar". Así de rotundo respondió, ayer, el Alcalde, Alfredo Canteli, a la polémica surgida alrededor de su propuesta de usar la Escuela de Minas para solucionar la dispersión de sedes judiciales. Una solución que fue consensuada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, pero que no ha sentado nada bien al Rector, Ignacio Villaverde, quien pidió a los partes que no se dejen "arrastrar por las ocurrencias" del primer edil. Además, esta situación ha vuelto a aflorar las rencillas que surgieron entre ambos líderes con el traslado de la Escuela de Minas al mierense campus de Barredo.

Canteli no entiende la polémica que surgió alrededor de su propuesta de utilizar el edificio de la calle Independencia para evitar que haya nueve sedes judiciales a lo largo de la geografía carbayona. Más de cinco kilómetros separan a los juzgados más alejados dificultando las labores diarias de los diferentes agentes judiciales. Es por ello que el primer edil formuló esta propuesta, que ya fue incluida en el plan estratégico de la Universidad de Oviedo y que incluía el traslado de la facultad de Ciencias –en la campus de Llamaquique– a la Escuela de Minas.

Sin embargo, todo cambió cuando el Principado anunció hace tres años la operación de El Cristo trasladando con la transformación de los antiguos edificios de Maternidad, Consultas Externas y Silicosis en facultades permitiendo aglutinar los juzgados en los alrededores del Palacio de Justicia. "Cuando yo hice la propuesta de utilizar Minas era una solución definitiva para los juzgados. Lo más racional es resolver ya todo el tema judicial y que la Universidad espere que tenga esos edificios del viejo HUCA, que tardarán, pero que se arreglen con los que tienen". Unas palabras a las que añadió que "hay que hacer gastos definitivos y no estar gastando todos los días y menos en despachitos como los llama el rector".

No fueron sus únicas críticas. Desde la Feria Internacional de Muestras de Asturias, respondió a la petición del rector de que el resto de partes no hagan caso a sus propuestas. "Lo que él llama ocurrencias, yo lo llamo colaborar para el futuro de Asturias y así seguiré trabajando. Me conocéis desde hace seis años y a mi me preocupa Oviedo. Es por ello que hay que dar una solución definitiva a los juzgados y que estos se queden donde tienen que estar: en el municipio carbayón y no en otro concejo".

Uso de edificios

A Villaverde no le gustó nada que Canteli hablase de la Escuela de Minas para solucionar la dispersión de sedes judiciales cuando es un edificio propiedad de la Universidad de Oviedo. Sin embargo, el Alcalde recordó que la institución académica se interesó por el Palacio de los Niños para usarlo "¿Cuál es la diferencia entre ambas situaciones? De aquella, le expliqué que queríamos reconvertir las instalaciones para usos culturales y, a cambio, le dimos otra opción cerca del Centro Cívico y que está en venta. Nosotros estamos para facilitar las cosas y lo que hicimos fue ayudar a la Universidad".

Mientras el debate continúa, los representantes del gobierno del Principado afirman que trabajando con "diálogo y discreción" en la búsqueda de una solución transitoria o anticipar lo máximo posible la solución. "Queremos generar consensos que permitan dar soluciones y que sean compatibles con la gran operación de unificación de sedes judiciales", subrayó hace unos días el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien tiene otro problema encima de la mesa: la paralización de los derribos del viejo HUCA. Entre septiembre y octubre espera recibir todos los informes que permitan reanudar estos trabajos para iniciar la reconversión de los terrenos.