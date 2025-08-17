Canteli presume en Gijón de los apoyos de la candidatura a Capital Europea de la Cultura: "Puede transformar Asturias"

Una de las ventajas de la candidatura de Oviedo a la Capital Europea de la Cultura en 2031 es el apoyo que ha obtenido tanto de otras administraciones y del sector privado. En este gran reto no existen los localismos ni las rivalidades y, hoy, se demostró una vez más durante el día de la capital asturiana en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). La comitiva estuvo liderada por el Alcalde, Alfredo Canteli, y fue arropado por el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño; la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; la Regidora de Gijón, Carmen Moriyón; su homólogo en Langreo, Roberto García; la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez; el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López; y el eurodiputada Susana Solís.

También asistieron representantes de los cuatro grupos municipales del Ayuntamiento –PSOE, IU-Convocatoria por Oviedo, Vox y la edil no adscrita– y todos brindaron con un culín de sidra por lograr este objetivo que tiene como lema "Puxa Europa; the future is now". Testigo de este importante momento fue la réplica de la estatua de Mafalda que da acceso al pabellón de la capital en la feria de muestras.

Gijón. FIDMA. Día de Oviedo. Visita del alcalde Alfredo Canteli / Juan Plaza / LNE

En este stand se celebró por la mañana el acto institucional por del Día de Oviedo en FIDMA. Un evento presidido por Canteli, quien remarcó que la candidatura a la capitalidad europea de la cultura es un gran reto que engloba a toda Asturias. "De conseguirlo, puede transformar de forma muy positiva nuestro futuro inmediato como comunidad" y le gustaría que la unidad institucional lograda alrededor de este proyecto se extienda a más temas fundamentales para la región. "Queremos romper nuestra tendencia a pelear en solitario y confrontando entre nosotros".

No obstante, el primer edil es consciente de que el camino es largo y duro. Es por ello que instó a su equipo –presentes en el acto estuvo el director del proyecto, Rodolfo Sánchez Farpón; el coordinador Pepe Mompeán, la mediadora cultural Zoe López y el gestor cultural Jorge Fernández León– a continuar por la senda marcada redoblando el trabajo para presentar el mejor proyecto posible en diciembre. A principios del año que viene se hará la primera criba.

Mimbres para lograr esta distinción hay muchos y Canteli los resumió en tres. "Contamos con un patrimonio y una tradición cultural muy relevantes que están a la altura de cualquier capital europea". También destacó el talento artístico y cultura al que hay que "dar la oportunidad de crear, mostrar y generar nuevas ideas". "Todo ello sin renunciar a lo que ya tenemos y de lo que tan orgullosos nos sentimos; tenemos que abrir nuestros horizontes para desarrollar un nuevo marco cultural en Asturias en el que todos los artistas y creadores tengan oportunidad de ser protagonistas". Además, resaltó que Europa y el mundo están viviendo momentos críticos y puede que la región "abra un horizonte que recupere los valores que conforman la UE poniendo la cultura como elemento transversal y transformador".

La importancia de la financiación

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura, además de unidad y apoyo, necesita financiación. Es por ello que Canteli aprovechó la ocasión para pedir al Principado más esfuerzo presupuestario porque está seguro que estaremos entre los finalistas y confía en que acabará siendo elegida. Un guante que recogió la consejera de Cultura, quien dio la enhorabuena a todas las personas, concejos y entidades que se han sumado a la iniciativa y esta imagen de unanimidad será recordada en el futuro. "Vamos a mostrar a las generaciones venideras que la cultura es punto de encuentro y respeto".

Unas palabras a las que añadió su reivindicación alrededor de tres derechos. El primero, que los artistas puedan crear cultura independientemente de donde residan. También que los ciudadanos puedan participar en la vida cultural y que siempre perdure el respeto a la libertad de expresión para poder crear libremente. Por último, mostró su satisfacción porque este proyecto pone a la población en el eje fundamental.

Oviedo tiene méritos "acumulados"

Otra de las autoridades que participó en el acto fue Cofiño. El presidente de la Junta General del Principado aseguró que la candidatura es un "reto para el conjunto de toda Asturias" al que no han dudado en sumarse los 45 diputados del parlamento asturiano, que en mayo aprobaron una declaración institucional de apoyo. "Oviedo tiene méritos acumulados que van desde el Naranco, el Prerrománico hasta la esbelta torre gótica de la Catedral y donde alberga las reliquias. La capital asturiana se siente orgullosa de la cultura y el municipio siempre será un territorio para la cultura". Además, subrayó que la unanimidad creada alrededor de esta candidatura permite superar "viejos localismos y rivalidades".

La pugna entre Oviedo y Gijón es cosa del pasado. Así lo demostraron, ayer, los regidores de ambas ciudades quienes se mostraron en total sintonía durante todo el acto institucional. Moriyón calificó como un honor y un placer que la capital asturiana esté presente en Fidma y reivindicó que "todos debemos sentirnos parte" de la candidatura a capitalidad cultural porque lo que ocurren en el municipio carbayón "nos interpela a todos los asturianos y si logramos este objetivo compartido, Asturias saldrá beneficiada". "Es por ello que os damos muchos ánimos, mucha suerte y todo nuestro apoyo para lograr ese objetivo común".

Un escaparate privilegiado

El proyecto cuenta con el respaldo de la Federación Asturiana de Concejos, liderada por Cecilia Pérez, quien reivindicó que Oviedo es "un escaparate privilegiado de lo que somos como asturianos". "Creemos que este proyecto debe de ser una palanca para reforzar la colaboración como municipios". De igual forma, considera, que esta distinción "no solo es un título, sino que es una oportunidad para proyectar nuestra creatividad y talento hacia el mundo". "Una de las patas fundamentales del futuro que creemos construir es la cultura. La cultura no sólo es la raíz de la que nos alimentamos, no solo es la ropa que nos envuelve mientras andamos por la vida; también es nuestro futuro en el que queremos un mundo sostenible y en paz", subrayó el Regidor de Langreo, Roberto García. Además, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón consideró que este proyecto es "un reto que Oviedo está capacitada a conseguir".

Tras las intervenciones, Canteli inició un recorrido por todos los pabellones en la feria de muestras para saludar a las empresas e instituciones ovetenses. Entre las paradas que realizó estuvo el stand de LA NUEVA ESPAÑA donde fue recibido por el delegado en Gijón, Ignacio Peláez, así como el de la Corporación Masaveu, el banco SabadellHerrero, la Universidad de Oviedo, Camilo de Blas y La Paloma, entre otros.