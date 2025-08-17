Rosa Acebal, el rostro de 94 años de tradición familiar en el Estanco de la Suerte de Oviedo

Hay muchos factores que contribuyen a formar la identidad de un barrio, pero el más importante son, sin duda, las personas que lo habitan. Ejemplo de ello es Rosa Acebal Muñiz (1971, Oviedo), una licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, que lleva toda la vida vinculada al negocio familiar: el Estanco de la Suerte, en la calle Jovellanos. Ella se incorporó al negocio en 1997 y lo dirige desde hace unos años junto a sus siete hermanos, manteniendo vivo un establecimiento con 94 años de actividad ininterrimpida en manos de los Acebal. "Era de mi bisabuela, que compró la licencia en 1931", explica la estanquera.

Imagen de archivo del antiguo estanco. / LNE

Antiguamente conocido como el Estanco de la Estación del Vasco, en 2012 adoptó el nombre de "Estanco de la Suerte" tras repartir cinco millones de euros con el Gordo de Navidad. Desde entonces, se ha convertido en un lugar de referencia para el centro de Oviedo. Aunque su producto principal es la lotería, muchos siguen acercándose al local para comprar tabaco o simplemente para saludar a Rosa y a su hermano Julio, que suelen estar siempre al frente del mostrador. "Lo más gratificante del trabajo es el vínculo que se crea con los clientes", reconoce Acebal. "Yo ya no digo que voy a atender a alguien conocido, digo que voy a saludarle".

Detrás de un negocio tan longevo hay una historia de esfuerzo y de perseverancia, que ha permitido a la familia Acebal transmitir el relevo de generación en generación. Rosa recuerda cómo, con solo dos años, ya visitaba el estanco y jugaba a atender a los clientes, sin saber que, años después, ese juego infantil se convertiría en su día a día. A medida que crecía, fue aprendiendo la dinámica del negocio sin descuidar nunca los estudios. "Echábamos una mano en todo lo que podíamos", cuenta. "Mis padres siempre tuvieron negocios, por lo que nos inculcaron desde pequeños la importancia del trabajo". Entre el estanco de su madre y la panadería de su padre, El Molinón, se crio Rosa, quien decidió estudiar Empresariales por vocación, trazando así su propio camino profesional dentro del negocio familiar.

Teresa Muñiz y Rosa Acebal, madre e hija. / IRMA COLLÍN

Rosa reconoce que nada de esto habría sido posible sin el apoyo incondicional de su familia. "Somos una piña", admite emocionada. "Yo siempre digo que la mejor herencia que me han dejado mis padres son mis hermanos". A pesar de la carga de trabajo —especialmente durante los siete meses previos al sorteo de Navidad—, siempre encuentra motivos para seguir al frente. El año pasado, ante la gran demanda de lotería, llegó a sentirse sobrepasada y pensó en dejarlo durante un tiempo, aunque sabía que no podía abandonar a sus clientes. "Mucha gente piensa que el producto nace en la estantería, pero es un proceso mucho más complejo que no se ve", comenta.

Lo que más le motiva a seguir es el contacto diario con las personas que entran en el estanco. Algunos clientes, premiados con grandes sumas, acuden emocionados a compartir la noticia con la familia Acebal, confiándoles una información que a menudo tratan de ocultar fuera de su círculo cercano. "Mucha gente me pregunta si no siento envidia por los premiados, pero a mí me encanta que vengan a decirnos que les ha tocado. Casi todos vienen a contárnoslo, incluso aquellos que quieren mantenerlo en privado", admite.

Teresa Muñiz, bisabuela de Rosa. / LNE

Para Rosa, la ilusión que siente al repartir premios no tiene comparación, y lo es aún más al hacerlo rodeada de los suyos. Su madre, aunque ya retirada, sigue siendo un referente tanto para ella como para sus vecinos, que la tratan con especial cariño. "Mi mami es la madre de todo el barrio", concluye Rosa.