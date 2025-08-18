Activa Ciudad Naranco pide la instalación de barreras acústicas

Los miembros de la plataforma Activa Ciudad Naranco exigen al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la colocación de barreras acústicas a lo largo de las vías del tren que colindan con los edificios del barrio. En concreto, la propuesta la extienden desde la Estación del Norte, de la calle Uría, hasta el Archivo Histórico porque sostienen que el ruido que genera el tráfico ferroviario "supera los decibelios permitidos" y acaba afectando a la salud de los residentes y los negocios de la zona. "Después de soportar años el ruido de las obras de ampliación del puente de Nicolás Soria, nos hemos ganado esa protección acústica".

Mientras tanto, el administrador ferroviario continúa con la licitación puesta en marcha a mediados de marzo para intervenir durante diez meses en la cubierta del histórico edificio de la calle Uría y así solucionar los "distintos problemas derivados de la edad que, sin suponer una degradación excesiva que comprometa la estabilidad del edificio, sí complican su mantenimiento e incluso puede suponer una cierta situación de peligro" para los millones de pasajeros que tienen las instalaciones al año. El contrato tiene un precio inicial de 1,5 millones de euros y cinco empresas se han interesado por el proceso.