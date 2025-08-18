Activa Ciudad Naranco pide la instalación de barreras acústicas

Rosalía Agudín

Ciudad Naranco

Los miembros de la plataforma Activa Ciudad Naranco exigen al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la colocación de barreras acústicas a lo largo de las vías del tren que colindan con los edificios del barrio. En concreto, la propuesta la extienden desde la Estación del Norte, de la calle Uría, hasta el Archivo Histórico porque sostienen que el ruido que genera el tráfico ferroviario "supera los decibelios permitidos" y acaba afectando a la salud de los residentes y los negocios de la zona. "Después de soportar años el ruido de las obras de ampliación del puente de Nicolás Soria, nos hemos ganado esa protección acústica".

Mientras tanto, el administrador ferroviario continúa con la licitación puesta en marcha a mediados de marzo para intervenir durante diez meses en la cubierta del histórico edificio de la calle Uría y así solucionar los "distintos problemas derivados de la edad que, sin suponer una degradación excesiva que comprometa la estabilidad del edificio, sí complican su mantenimiento e incluso puede suponer una cierta situación de peligro" para los millones de pasajeros que tienen las instalaciones al año. El contrato tiene un precio inicial de 1,5 millones de euros y cinco empresas se han interesado por el proceso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un recital gratuito en La Ería el día 12 completa el cartel de las fiestas de San Mateo en Oviedo
  2. Una promotora gallega compra un edificio histórico de la calle San Francisco
  3. Longoria Carbajal empezará a decir adiós a su fallida fuente en un mes: así será el nuevo diseño, 'más amable y mejor integrado en el entorno
  4. Rosa Acebal, el rostro de 94 años de tradición familiar en el Estanco de la Suerte de Oviedo
  5. Las catas en el mosaico del paseo de Los Álamos de Oviedo ya tienen fecha de comienzo
  6. El infortunio de una familia asturiana que fue de vacaciones a León y acabó huyendo de las llamas y durmiendo en un polideportivo : 'No lo quisiera volver a vivir
  7. Arrojan chatarra junto al nuevo instituto de La Corredoria, que será inaugurado en septiembre
  8. Oviedo contratará a una empresa para captar fondos europeos y estatales: estos son sus ambiciosos objetivos

Activa Ciudad Naranco pide la instalación de barreras acústicas

El Día de América en Asturias homenajeará este año a Perú por sus vínculos con el Papa

El Día de América en Asturias homenajeará este año a Perú por sus vínculos con el Papa

Detienen a un hombre en Oviedo por sextuplicar la tasa de alcohol tras arrollar un coche aparcado en Vallobín

Detienen a un hombre en Oviedo por sextuplicar la tasa de alcohol tras arrollar un coche aparcado en Vallobín

Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo

Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo

El nuevo comedor del parvulario de Ventanielles, listo para ser amueblado

El nuevo comedor del parvulario de Ventanielles, listo para ser amueblado

Tres horas en ascuas para cerrar las fiestas de Las Caldas: "Ha habido mucha gente"

Tres horas en ascuas para cerrar las fiestas de Las Caldas: "Ha habido mucha gente"

Tres lustros enseñando chino en la Losa: "No se parece a ningún otro idioma"

Tres lustros enseñando chino en la Losa: "No se parece a ningún otro idioma"

Paseo de los Álamos: un mosaico de paciencia

Tracking Pixel Contents