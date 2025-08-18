Admitidas 19 ofertas para los puestos del Tartiere

Rosalía Agudín

Oviedo

La concejalía de Economía, en manos de Leticia González, ha admitido 19 ofertas para los 15 puestos que se instalarán en los alrededores del estadio Carlos Tartiere durante los días que haya partido, a lo largo de los encuentros de la Copa del Rey u otros encuentros oficiales y amistosos en los que participen los equipos del Real Oviedo. Los tipos de producto que se pondrán a la venta son envasados (golosinas, frutos secos y asimilados), refrescos y agua, merchandising deportivo. De igual forma, se ha abierto el proceso para la presentación de alegaciones. Los afectados tienen hasta el jueves para hacer constar el Ayuntamiento su petición. No será lo único. El Ayuntamiento ha abierto la convocatoria para la colocación de diferentes puestos de venta ambulante a lo largo de la geografía ovetense.

Activa Ciudad Naranco pide la instalación de barreras acústicas

El Día de América en Asturias homenajeará este año a Perú por sus vínculos con el Papa

Detienen a un hombre en Oviedo por sextuplicar la tasa de alcohol tras arrollar un coche aparcado en Vallobín

Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo

El nuevo comedor del parvulario de Ventanielles, listo para ser amueblado

Tres horas en ascuas para cerrar las fiestas de Las Caldas: "Ha habido mucha gente"

Tres lustros enseñando chino en la Losa: "No se parece a ningún otro idioma"

Paseo de los Álamos: un mosaico de paciencia

