Admitidas 19 ofertas para los puestos del Tartiere

La concejalía de Economía, en manos de Leticia González, ha admitido 19 ofertas para los 15 puestos que se instalarán en los alrededores del estadio Carlos Tartiere durante los días que haya partido, a lo largo de los encuentros de la Copa del Rey u otros encuentros oficiales y amistosos en los que participen los equipos del Real Oviedo. Los tipos de producto que se pondrán a la venta son envasados (golosinas, frutos secos y asimilados), refrescos y agua, merchandising deportivo. De igual forma, se ha abierto el proceso para la presentación de alegaciones. Los afectados tienen hasta el jueves para hacer constar el Ayuntamiento su petición. No será lo único. El Ayuntamiento ha abierto la convocatoria para la colocación de diferentes puestos de venta ambulante a lo largo de la geografía ovetense.