Admitidas 19 ofertas para los puestos del Tartiere
La concejalía de Economía, en manos de Leticia González, ha admitido 19 ofertas para los 15 puestos que se instalarán en los alrededores del estadio Carlos Tartiere durante los días que haya partido, a lo largo de los encuentros de la Copa del Rey u otros encuentros oficiales y amistosos en los que participen los equipos del Real Oviedo. Los tipos de producto que se pondrán a la venta son envasados (golosinas, frutos secos y asimilados), refrescos y agua, merchandising deportivo. De igual forma, se ha abierto el proceso para la presentación de alegaciones. Los afectados tienen hasta el jueves para hacer constar el Ayuntamiento su petición. No será lo único. El Ayuntamiento ha abierto la convocatoria para la colocación de diferentes puestos de venta ambulante a lo largo de la geografía ovetense.
- Un recital gratuito en La Ería el día 12 completa el cartel de las fiestas de San Mateo en Oviedo
- Una promotora gallega compra un edificio histórico de la calle San Francisco
- Longoria Carbajal empezará a decir adiós a su fallida fuente en un mes: así será el nuevo diseño, 'más amable y mejor integrado en el entorno
- Rosa Acebal, el rostro de 94 años de tradición familiar en el Estanco de la Suerte de Oviedo
- Las catas en el mosaico del paseo de Los Álamos de Oviedo ya tienen fecha de comienzo
- El infortunio de una familia asturiana que fue de vacaciones a León y acabó huyendo de las llamas y durmiendo en un polideportivo : 'No lo quisiera volver a vivir
- Arrojan chatarra junto al nuevo instituto de La Corredoria, que será inaugurado en septiembre
- Oviedo contratará a una empresa para captar fondos europeos y estatales: estos son sus ambiciosos objetivos