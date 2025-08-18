Centros Sociales organiza una ruta por las cúpulas

La concejalía de Servicios Sociales, cuya edil delegada es Charo Suárez, organiza el viernes una ruta por las cúpulas más llamativas de la capital asturiana. De esta forma, se quiere dar a conocer a los ovetenses y visitantes un tesoro arquitectónico que, en ocasiones, pasa desapercibido y a lo largo de la visita se apreciarán las estructuras de edificios, la creatividad y el ingenio de los arquitectos a lo largo del tiempo. Entre los inmuebles que se contemplará está la basílica de San Juan el Real, la del banco HerreroSabadell, las de los dos edificios que hacen de entronque entre las calles Marqués de Santa Cruz con Cabo Noval y alguna otra del Oviedo Antiguo. Los interesados en esta actividad han de inscribirse en el número 685 484 501.