Detienen a un hombre en Oviedo por sextuplicar la tasa de alcohol tras arrollar un coche aparcado en Vallobín

Fin de semana movido y peligroso en las carreteras del casco urbano ovetense. La Policía Local de Oviedo detuvo entre el viernes y el sábado a tres conductores que dieron altos niveles en la tasa de alcoholemia después de provocar otros tantos accidentes en distintos puntos de la ciudad en los que, por suerte, no hubo que lamentar daños personales. Entre los tres casos destaca el de un conductor que sextuplicó la tasa de alcoholemia tras impactar contra un coche estacionado en la calle Padre Aller de Vallobín poco después del mediodía del sábado. Además, el cuerpo municipal intervino en otros dos siniestros con heridos en los que los conductores implicados dieron negativo en los controles.

Los agentes municipales tuvieron conocimiento del caso de Padre Aller a las 13.11 horas del sábado. Fue entonces cuando algunos testigos llamaron alertando de que un conductor se había llevado por delante un coche estacionado e invadido la acera, provocando considerables daños materiales. La patrulla desplazada hasta el lugar comprobó in situ que el ocupante varón que iba al volante presentaba un claro estado de ebriedad, confirmado a través de una prueba en la que arrojó 1,49 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

El coche del conductor arrestado tras llevarse por delante tres turismos en la avenida de los Monumentos. | LNE

La noche anterior, los efectivos del cuerpo ovetense ya fueron testigos de otro suceso similar. En este caso fue a las 23.19 horas del viernes cuando un vehículo se salió de la avenida de los Monumentos y se llevó por delante tres coches que estaban estacionados. Cuando se le puso el alcoholímetro, este arrojó un resultado de 0,92 miligramos de alcohol por litro de aire, casi cuatro veces más del límite establecido en 0,25.

Ya de madrugada, una patrulla nocturna tuvo que intervenir en un siniestro del que recibieron aviso a las 4.35 horas. El mismo tuvo lugar en la calle Adelantado de La Florida, junto a la fábrica de armas de La Vega, donde el conductor de otro coche fue detenido por provocar un accidente sin heridos y arrojar en el control de alcoholemia posterior una tasa de 0,79, niveles que al igual que en los otros dos casos, acarrean posibles consecuencias penales al superar los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

A estos siniestros se sumó otro en la entrada a Oviedo por plaza de Castilla, donde a las 15.58 horas se recibió aviso de un choque en el que uno de los ocupantes de los turismos implicados precisó de atención médica.

Por último, pasadas las siete de la tarde del sábado se registró otro accidente en la calle Maestro Don Marciano, en La Corredoria, en el que se vieron implicados un coche y una moto. En el mismo hubo lesionados, pero ninguno de los implicados incurrió en un delito contra la seguridad vial. n