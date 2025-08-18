El Día de América en Asturias homenajeará este año a Perú por sus vínculos con el Papa

El gran evento de hermanamiento entre ambos lados del Atlántico en el marco de las fiestas de San Mateo de Oviedo, el desfile del Día de América en Asturias, tendrá este año un trasfondo divino. El gran evento, que el 19 de septiembre vivirá su 73.ª edición, tendrá este año once carrozas, dará especial protagonismo los cabezudos y el folclore y rendirá un homenaje a Perú. La Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), presidida por Felipe Díaz-Miranda, dedicará esta vez la celebración creada en 1950 al país hispanoamericano "por muchísimas razones", pero en especial por los vínculos que tiene con el Papa León XIV.

El director del desfile, Javier Batalla, atribuye la elección de Perú como nación homenajeada a "los lazos que nos unen históricamente de ida y vuelta, por su cultura, su rico patrimonio y su gastronomía", aunque admite que para tomar la decisión fue determinante la "gracia Divina". "Tienen la suerte y el honor de tener un Papa (Robert Prevost) nacido en EE.UU, pero peruano por sus vínculos reconocidos, y su labor pastoral en ese honorable país", indica en relación con una nación que protagonizará una de las carrozas más espectaculares del desfile, esmeradamente decorada con una composición de símbolos de la cultura y la vestimenta peruana.

No será el único tributo especial rendido durante la cita prevista por las calles del centro de la ciudad desde las cinco de la tarde del 19 de septiembre. La organización ha querido tener un detalle con la histórica confitería Camilo de Blas. La SOF dedicará una carroza a este negocio en reconocimiento al centenario del "carbayón", emblemático dulce creado por los antepasados de los actuales titulares para representar a Oviedo en la Feria de Muestras de Gijón 1924. "Camilo de Blas es mucho más que un lugar para consumir sus soberbios productos. Forma parte del acervo identitario de nuestra ciudad, junto con otras empresas emblemáticas del Principado de Asturias", sostiene el director del desfile.

Los diseños de las carrozas. / LNE

Tampoco faltará una carroza promocional de la cultura sidrera. "Es una apuesta obligada que al final tiene compensación tanto para esta institución, como para la asociación de hosteleros de Gascona que nos ha apoyado en todo momento en nuestra iniciativa", destaca Batalla en relación con un elemento rodante que se consolida como uno de los grandes atractivos del evento.

La apertura del desfile, como ya es costumbre, correrá a cargo de la Banda de Música Ciudad de Oviedo, dirigida por David Colado, aunque previamente pasarán por el trazado del entorno del Campo San Francisco varios haigas y vehículos clásicos de Alsa. El cierre correrá a cargo de una secuencia hispanoamericana compuesta por asociaciones y grupos folclóricos de diversos países.

Los platos fuertes serán las once carrozas, con un cartel encabezado por Perú, que tras un largo paréntesis, volverá a contar con un escenario rodante. De igual forma habrá carrozas dedicadas a Argentina, Brasil y México, así como a la Federación Internacional de Centros Asturianos, al Ayuntamiento de Siero, dos carrozas infantiles y una de Valdesoto, además de las ya mencionadas de la sidra y Camilo de Blas.

Desde la SOF adelantan que los cabezudos jugarán en esta ocasión un papel más relevante. Llegarán de la mano de Las Telayas, en Puerto de Vega, de San Timoteo (Luarca) y de Gascona, contribuyendo a llenar de espectacularidad un espectáculo al que, según fuentes de la Policía Local, asistieron el año pasado 85.000 personas.

También habrá reconocimientos deportivos, centrados en esta ocasión en el Club Deportivo Art-Chivo de Baloncesto, del que se destacará su labor en pro de la integración a través del proyecto "Inclúyete", que pretende implicar a todos en el objetivo de ayudar a las personas con discapacidad en el deporte. Sus deportistas estarán representados con sus mejores galas en la 73.ª edición del Día de América en Asturias. Lo harán portando y hondeando las banderas de los distintos países hispanoamericanos.

El folclore también estará muy presente. No fallarán los grupos folclóricos de Oviedo, como el nuexu traxe", que difundirá los encantos del traje tradicional, así como los grupos de baile del Centro Asturiano de Oviedo, Filandón, La Hedra, Nocéu, Xuno y Trasgu, igualmente estará el grupo Xeitu, bajo la dirección de Paulino Santirso y María Vázquez, ambos con trayectorias muy relevantes en este ámbito, la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo (con "El Pravianu" y Guti a la cabeza) o la banda de gaitas "La Lagunta del Torollu", dirigida por Iñaki Santianes, delegado del Festival Intercéltico de Lorient.

Siero también estará representado por una fusión de Bandas y Asociaciones folclóricas diversas como muestra de arraigo de la cultura tradicional del municipio, aunque también habrá bandas representativas de otros concejos o la Banda de Música del Principado, cuyo director, Jesús Abelardo Alonso Pacheco, ha compuesto una pieza que será interpretada en directo para el centenario del carbayón de Camilo de Blas.

Habrá también representaciones del Belmonte de Miranda con su reputado Museo Las Ayalgas de Silviella, La Regalina de Cadavedo y el Centro Asturiano de Oviedo y grupos folclóricos de Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, México, Argentina, Brasil y Puerto Rico.