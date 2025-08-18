El nuevo comedor del parvulario de Ventanielles, listo para ser amueblado

Últimos movimientos para satisfacer una demanda histórica de Ventanielles. El Ayuntamiento de Oviedo acaba de confirmar que recepcionará el próximo viernes las obras del comedor del parvulario del barrio. Se trata de un trámite que da por terminadas formalmente las obras y dará paso a la instalación del mobiliario con vistas al estreno del servicio para el inicio del nuevo curso escolar, previsto para el 9 de septiembre.

La puesta en marcha de este servicio con capacidad para 80 niños supondrá una gran mejora para los escolares, ya que hasta ahora los pequeños tenían que ir cada día en autobús para las comidas desde estas instalaciones ubicadas al lado del Palacio de los Deportes hasta el colegio cercano, en la glorieta que rinde homenaje al bombero Eloy Palacio. También hacían el trayecto contrario los usuarios del servicio de desayuno.

Esta inversión municipal de casi 590.000 euros ha dado como resultado un edificio cuya distribución está dividida en una planta baja y un altillo alcanzando una superficie útil de 200 metros cuadrados. En el mismo hay espacio para una cocina, taquillas, vestuarios, aseos, almacén y la zona para las mesas y las sillas. También contará con paneles fotovoltaicos para el suministro de energía que precisan las instalaciones.

Lo único que falta para poder llegar a la vuelta al cole con el servicio en pleno funcionamiento es la instalación del mobiliario. La concejalía de Educación, dirigida por el concejal de gobierno José Ramón Prado y la concejala delegada Lourdes García, ha cerrado un contrato menor con la librería y papelería Clarín por 9.521 euros. De esta forma, los pequeños tendrán el comedor al lado de sus clases y evitarán cada día desplazarse hasta el centro donde estudiarán a partir de los cinco años.

La ejecución de los trabajos ha corrido a cargo de la empresa Terra Ingenieros y este contrato ha pasado por tres procesos de licitación. Los dos primeros quedaron desiertos sin que se presentase ninguna empresa. A la tercera fue la vencida.

Para construir el comedor se estudiaron dos ubicaciones dentro del solar. Una en la zona ocupada por grandes arces, aunque ese emplazamiento fue descartado ante la posibilidad de que las hojas de los árboles taponasen los canalones y las bajantes del edificio, además de por las dificultades para acceder el suministro de catering. La otra zona valorada, paralela a la calle Río Caudal, ha sido finalmente la elegida para instalar el comedor del aulario de Infantil de Ventanielles.

En su día, las familias se quejaron porque las obras se iniciaron con el curso en marcha, provocando molestias que se convertirán en ventajas con la inminente vuelta al cole, en la que los escolares dispondrán por fin de comedor propio.