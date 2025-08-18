Tres horas en ascuas para cerrar las fiestas de Las Caldas: "Ha habido mucha gente"

Detrás de una fiesta hay mucho trabajo para que todo salga redondo. Por un lado, los miembros de la comisión de festejos se hacen cargo de la barra. Por el otro, los cocineros que lo tienen todo a punto para que los vecinos disfruten de la jornada sin preocuparse de las comidas. También están los encargados de llenar de música el prao y los responsables de las atracciones. Ayer, todos ellos dieron el do de pecho para el último día de celebración en Las Caldas.

Al frente del cocinado estuvo Ángel Díaz y su hijo, René Díaz. Llegaron a la zona ubicada un poco más allá del centro de salud pasadas las once de la mañana. Durante media hora prepararon el asado consistente en cuarenta raciones de cordero y 36 de costillas acompañadas de criollos. El primer manjar se preparó a la estaca por lo que necesitó más de tres horas de asado. "Las piezas más gordas necesitan más tiempo que las finas; todo tiene que ser a fuego lento", comentó el padre momentos antes de que los miembros de la comisión de festejos repartiesen las raciones en los platos.

El reloj marcaba las tres de la tarde. Al frente del servicio estuvo Rossana Montes y Marín Fernández. La primera hizo una evaluación de los cuatro días de festejos. "Ha habido mucha gente y nos sorprendió que clientes del Blau Las Caldas Villa Termal se acercasen hasta el prao para disfrutar de la fiesta". Diversión tras una relajante jornada. También asistieron vecinos de la zona, que disfrutaron de la programación que culminó con la comida popular. Para su celebración, la organización instaló varias hileras de mesas debajo de la carpa instalada para que la lluvia no impidiese la celebración de la programación. Sin embargo, el agua escaseó.

El mediodía fue ambientado por el taxista coplero. David García lo dio todo sobre el escenario en el que no faltaron grandes éxitos como "Cuando fui a Covadonga" y también hubo cumbias. Hubo quien se animó a echar un baile antes de la comida y justo después de la llegada de la ruta a caballo. Las Caldas cedió, ayer, el testigo a Puerto y Tudela Veguín que celebrarán sus fiestas el próximo fin de semana.