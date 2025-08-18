Tres lustros enseñando chino en la Losa: "No se parece a ningún otro idioma"

El futuro habla chino, o al menos así lo entiende Susana Rubio, directora de la primera escuela de mandarín en Oviedo, Panda y Tola, fundada en 2012 en la Losa. "China es el único país con una visión clarísima de crecimiento continuo: pasó de la pobreza a convertirse en la segunda potencia económica del mundo", explica.

Más que una academia de idiomas, el centro privado se ha convertido en un proyecto pionero por su enfoque pedagógico único. Su modelo híbrido combina la enseñanza de una profesora nativa, Kate Meng Fei, con la experiencia de la propia Rubio, española con un nivel C-1 en chino. "El chino no se parece a ningún otro idioma, ya que exige un estudio profundo de la gramática y, sobre todo, de su pronunciación", afirma. "Un profesor nativo quizá no pueda explicar con detalle el porqué de una construcción gramatical, pero alguien que ha pasado por el mismo proceso de aprendizaje sí", afirma. Este modelo educativo permite enseñar el idioma desde cero a los más pequeños, a partir de los tres años.

Alumnas de la escuela asisten, durante los campamentos, a un curso sobre protocolo chino. | L.N.E

Una experiencia única

Además de su innovador modelo de enseñanza, la academia organiza desde hace unos años viajes a China en formato de campamento para sus alumnos a partir de 16 años. Al principio, la pandemia y el cierre de fronteras obligaron a adaptar la experiencia: en lugar de viajar al país asiático, se llevó a los participantes a un enclave en la frontera con Portugal, desde donde partió el primer español hacia la Ruta de la Seda. Con la reapertura de los vuelos a China, la iniciativa pudo retomarse y continúa vigente en la actualidad.

El chino mandarín es la lengua más hablada del planeta por número de hablantes nativos, y esa fue la razón que llevó a Susana Rubio a estudiarlo desde cero hasta convertirse hoy en la formadora de más de 110 alumnos. La mayoría son asturianos, aunque el alcance de su escuela va mucho más allá: cuenta con estudiantes de distintas comunidades españolas e incluso de varios países europeos. Madrid y Barcelona concentran buena parte de su alumnado, pero también llegan voces desde Reino Unido, conectadas no en persona, sino a través de clases online impartidas por videollamada.

La escuela toma su peculiar nombre de las dos osas asturianas que hicieron historia en la región: Paca y Tola, aunque cambiando el primero por el animal más simbólico de China: el panda. "Es un juego de palabras con el que tratamos de unir ambas culturas", explica Rubio.

Esta academia de idiomas, ubicada en la Losa, funciona también como centro oficial de exámenes. A través de ella, cualquier persona interesada puede acreditar su nivel de chino mediante pruebas oficiales supervisadas directamente por el gobierno del país asiático. "Nosotros somos centro examinador, pero no corregimos: de eso se encarga China", explica Susana Rubio. Además, es el propio gobierno chino quien evalúa los resultados y certifica el nivel de los alumnos. "En nuestro caso, siempre obtenemos sobresaliente", comenta Rubio con orgullo. Esta cercanía con la administración china permite, además, ofrecer becas para que los estudiantes completen su formación en el país.

Panda y Tola se encuentra actualmente cerrada por vacaciones, pero ya tiene la inscripción abierta para comenzar las clases en septiembre.