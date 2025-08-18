Vox rechaza la implantación de una Zona de Bajas Emisiones en Oviedo: "es una medida clasista que castiga, impone y penaliza"

El Grupo Municipal de Vox mostró este lunes su firme oposición a la creación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Oviedo, durante una comparecencia en la sala de prensa del ayuntamiento. «La ZBE es una medida clasista que castiga, impone y penaliza», denunció la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, quien, junto a la concejala Alejandra González, acusó al Partido Popular de someterse a «la histeria del cambio climático y a las propuestas de socialistas y comunistas».

Según Vox, la normativa responde a un simple «copia y pega» de planes aplicados en otras ciudades, sin tener en cuenta las características de Oviedo. El grupo municipal sostiene que la capital asturiana «ya cumple con los valores de calidad del aire exigidos por la legislación», mientras que zonas con mayores problemas de contaminación, como Trubia o Ventanielles, quedarían fuera del perímetro de la ZBE.

Peralta advirtió además de las consecuencias económicas de la medida, que —según afirmó— obligará a muchos trabajadores a pagar elevadas tarifas de aparcamiento diario y pondrá trabas al desarrollo de complejos hoteleros y comercios locales.

Vox se mantiene como el único partido con un rechazo frontal a esta política medioambiental. El grupo cuestiona que la ZBE vaya a suponer una mejora real en la salud de la población y anunció que hará «todo lo posible» para frenar su implantación en la ciudad. No obstante, no planteó alternativas concretas a esta medida. «La Zona de Bajas Emisiones es una completa incoherencia», concluyó Peralta.

Esta polémica medida, impulsada desde el Ayuntamiento de Oviedo, entrará en vigor el 1 de enero y exigirá el uso de pegatinas con distintivo medioambiental a los vehículos que quieran acceder a la delimitada como Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Pasados dos años de esta fecha, las limitaciones se extenderán también a las rondas. Salvo excepciones, los automóviles con la pegatina A —los considerados como altamente contaminantes— tendrán el paso limitado a estas áreas de la capital asturiana.