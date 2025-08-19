Más de 42.000 personas descubren el proyecto de Oviedo para ser Capital de la Cultura en el pabellón de la Feria de Muestras
Casi uno de cada tres visitantes del pabellón ovetense en la cita gijonesa participa en la encuesta para enriquecer el proyecto con sus sugerencias
Más de 42.000 personas conocieron de primera mano la candidatura para ser capital europea de la cultura en 2031 tras visitar el pabellón de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que finalizó este pasado domingo en Gijón. El stand estuvo dedicado en su totalidad a difundir los objetivos y fortalezas de la propuesta ovetense, así como a recoger propuestas de todas aquellas personas interesadas en sumarse a esta campaña.
Una de las novedades que incluía el pabellón de Oviedo en la edición de 2025 de la FIDMA consistió en la posibilidad de realizar una encuesta interactiva para trasladar sugerencias con las que enriquecer la candidatura. Esta iniciativa contó con una gran aceptación de los visitantes al stand, ya que cerca de un tercio de los 42.257 visitantes completó la encuesta, sumando así sus propias sugerencias y propuestas de mejora para la programación cultural de la ciudad. En total, se registraron 11.376 encuestas, además de casi 600 vídeos de apoyo a la candidatura de Oviedo a este marca europea ligada a la promoción y difusión de la actividad cultura.
Un proceso en marcha
El pabellón de Oviedo en la Feria acogió cada día diferentes presentaciones acerca de las fortalezas culturales e identitarias para concurrir a este proceso, en el que la candidatura asturiana compite con otras ciudades de España, como Granada, Burgos, Pamplona, León, Toledo, Vitoria, Jerez, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca, en un proceso ya en marcha, que depende del Ministerio de Cultura, y que se prolongará durante doce meses. España y Malta tendrán la responsabilidad de acoger las Capitales Europeas de la Cultura en 2031 dentro del orden establecido, que ha hecho que este año dicha distinción recaiga en las ciudades de Chemnitz (Alemania) y Nova Gorica (Eslovenia).
El ciclo de Conciertos del Auditorio, las Jornadas de Piano, la programación anual de la OFIL, la Temporada de Ópera son algunos de los activos que integran la amplia oferta cultural de Oviedo, de la que también forman parte otras actividades como los conciertos de San Mateo, el programa del Desarme -que aspira a lograr el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional-, el Festival Link, que abrirá sus puertas el último fin de semana de agosto o las actividades programadas para el último cuatrimestre del año.
Tanto el stand como la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura recibieron la visita y el apoyo de diversas instituciones como la Cruz Roja, el Oviedo Balonmano y de diversos representantes del Gobierno autonómico, así como del propio presidente del Principado, Adrián Barbón, quien también quiso dejar constancia de su firme compromiso con la capitalidad cultural de Oviedo, mediante un vídeo de apoyo.
La celebración del Día de Oviedo en la Feria fue otro de los platos fuertes de las dos semanas del certamen, con la asistencia de parte de la Corporación municipal y la presencia de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, una jornada en la que participó el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien aprovechó la ocasión para destacar la unidad institucional entorno a la candidatura de la capitalidad cultural.
