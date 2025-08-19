Alarma en pleno corazón de Oviedo: un incendio en un cuarto de basuras obliga a desalojar seis oficinas
Las llamas se originaron en un local de una hamburguesería, pero la rápida reacción de dos empleados, que tuvieron que ser atendidos por inhalación de humos, evitó que se extendieran a otros locales
Andrés Fernández
Susto en pleno corazón de Oviedo a última hora de la tarde. Un incendio originado en un cuarto de basuras de una hamburguesería de la calle Cimadevilla obligó a desalojar seis oficinas. Por causas que se desconocen, varios papeles y cartones comenzaron a arder, pero la rápida actuación de dos trabajadores del negocio, evitó que las llamas se extendieran al resto de locales. Ambos empleados fueron atendidos por inhalación de humos.
Los hechos tuvieron lugar en torno a las ocho de la tarde. La combustión de los residuos generó abundante humo y fue por ello que los servicios de emergencias optaron por desalojar los inmuebles anexos del número 15 de la calle.
Además de los bomberos y los sanitarios, participaron en el operativo agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, que cortaron el paso a los peatones para facilitar las labores de extinción.
