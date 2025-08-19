El Camino Primitivo, el trazado que une Oviedo con Santiago, es la ruta jacobea que más peregrinos gana desde enero

Casi doce siglos después de tomar la decisión histórica de visitar la tumba del apóstol Santiago a Alfonso II le salen cada vez más imitadores. Al menos así lo reflejan los datos de la Oficina del Peregrino de la capital gallega, cuyas bases de datos sitúan al Camino Primitivo, la ruta jacobea originaria realizada por el monarca asturiano como el trazado que más adeptos gana. Dichas estadísticas, que solo contabilizan a las personas que alcanzan el jubileo, contabilizan hasta el 17 de agosto de este año unos 17.557 peregrinos en su mayoría extranjeros llegados desde 104 países diferentes. "Me dijeron que había mucha naturaleza y me lancé a venir solo", explicó ayer el peregrino cordobés Ignacio Tapia en la plaza de la Catedral.

Los caminantes contabilizados hasta ahora suponen un 12% más de la cifra registrada en 2024 a estas alturas, a pesar de que el año pasado fue ya un ejercicio de récords para el trazado. Este aumento cuadriplica el 3% de crecimiento del Camino Francés –el más concurrido en términos absolutos con 154.000 compostelanas– y supera con creces también el 5% de incremento de peregrinos en el Camino Portugués, mientras que otros trazados como la ruta del Norte perdió este 2025 un 2% de caminantes.

De esos 17.557 peregrinos, 17.371 especifican lugar de origen, concretándose que el 54% llegan desde fuera de España, mientras que el 46% restante viene de otras autonomías o municipios asturianos. "Me lo recomendó un amigo y me apeteció porque ya conocía España y me gusta", apuntó el británico James Stevens cuando se disponía a abandonar la ciudad en dirección a Tineo.

La procedencia más común de los foráneos es Estados Unidos. Entre el 1 de enero y el 18 de agosto obtuvieron la compostelana 1.083 norteamericanos que llegaron a Santiago desde la ruta con origen en Oviedo, lo que supone más del doble de los 492 asturianos que a lo largo de 2025 completaron la ruta jacobea primigenia que la capital del Principado lleva utilizando como reclamo turístico desde 2019.

En segundo lugar del ranking de países extranjeros con mayor aporte de peregrinos se sitúa Italia. El país transálpino aportó 938 peregrinos, frente a los 705 de Alemania, los 567 de Portugal, los 489 llegados desde Polonia y los 457 residentes en Reino Unido que bien iniciaron el Camino en Oviedo u en otras localidades de la ruta realizada en torno al año 834 por el Rey Casto.

Desde el albergue de peregrinos "El Salvador", gestionado por la asociación astur-leonesa de Amigos del Camino con apoyo municipal en las dependencias del Seminario, aprecian un incremento de los usuarios de países orientales que ahora se ven reflejados en estos datos. "Empieza a haber hasta coreanos", explica el directivo del colectivo Pablo Sánchez, en relación que también se aprecia con el número de peregrinos chinos (381) y Taiwán (146).

De las más de 17.500 personas llegadas a Santiago a través del Camino Primitivo este año, más de la mitad, concretamente el 54,57% realizaron la ruta completa desde Oviedo. Tres de cada diez, por su parte, optaron por realizar una ruta más corta partiendo desde Lugo, ciudad gallega en la que también existe una clara apuesta por explotar turísticamente este trazado, mediante campañas especiales y un centro de difusión de los atractivos del Camino.

Naturaleza

Peregrinos consultados por este periódico coinciden en destacar el atractivo natural de la ruta primitiva y el deseo de explorar rutas alternativas a otras con más tradición que han realizado previamente. "Me han dicho que es más exigente que otras rutas, pero hay más verde y muy buena comida", explica el británico James Stevens desde Oviedo.