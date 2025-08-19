Canteli quiere una victoria de 1-0 para el Real Oviedo ante el Real Madrid: "Esa noche tienen que quedar a dormir muchos aficionados en Oviedo"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, confía en un impacto positivo del estreno del Real Oviedo en Primera División, que tendrá lugar este domingo ante el Real Madrid. "Quiero un 1-0, cuando el Madrid juega con el Oviedo pasa a un plano secundario. Hay que ganar no hay más", manifestó el regidor ovetense sobre sus preferencias de cara al primer partido del Real Oviedo en su campo del nuevo Carlos Tartiere, en el retorno a la Primera División después de 24 años, aunque no ocultó sus simpatías por el equipo merengue. "Yo soy del Oviedo y del Madrid, pero voy con el Oviedo totalmente", declaró el alcalde de Oviedo, que espera que se note en la ciudad el estreno en la categoría reina frente a uno de los grandes del futbol español. "El Madrid, como el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Bilbao mueven gente y esa gente viene a Oviedo, consume en Oviedo y duerme en Oviedo. Esa es una noche para que la mayoría de esos aficionados duerma en Oviedo, de Oviedo no pueden marchar esa noche", planteó el Alcalde tras asistir a un acto de bienvenida con los 19 niños saharauis que pasan parte de las vacaciones de verano en la capital asturiana, una recepción en la que estuvieron presentes varios concejales de distintos grupos de la Corporación municipal.