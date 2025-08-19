Esta es la cantidad que cobrará "Europe" (además la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo

La maquinaria municipal trabaja a toda velocidad para ultimar los preparativos de las fiestas de San Mateo. Entre los platos fuertes de las celebraciones que tendrán lugar del 6 al 22 de septiembre destacan los grandes conciertos de La Ería, a los que el Ayuntamiento comienza a dar luz verde. La Junta de Gobierno aprobó en su última sesión ordinaria aprobar la contratación de los servicios artísticos de varios de los recitales, entre los que destaca el que ofrecerá el 13 de septiembre la banda sueca "Europe" a cambio de 54.450 euros más la recaudación en taquilla de unas entradas que siguen a la venta por 48 euros.

El grupo del mítico "The Final Countdown" no es el principal desembolso aprobado hasta la fecha, pues también se dio luz verde al pago de 66.550 euros por los servicios del "Fyin Fest" (aparte de la taquilla de las entradas que se están comercializando a 53 euros), aunque en este caso, el festival programado incluye la actuación de seis artistas: Camilo, María Escarmiento, Paula Mattheus, Noan, María Becerra y Mateo Eraña.

Otros cachés aprobados por el órgano colegiado municipal son los del concierto que ofrecerán "Duncan Dhu" y Coque Malla el 17 de septiembre (48.400 euros) o el recital que protagonizará también en el recinto de La Ería Mikel Izal el día 20 (30.250 euros más las entradas a la venta por 31,90 euros).

Por otro lado, la concejalía de Festejos elevó a la Junta de Gobierno la aprobación de la salida a la venta de los tiques para la actuación que ofrecerá el grupo "Ilegales" el próximo 14 de septiembre junto al Tartiere. Asistir al recital en el que también actuarán "Muñeco Vudú", ganadores del concurso de rock del año pasado, como teloneros, tendrá un precio muy asequible de cinco euros.

Está previsto que en las próximas semanas se vayan aprobando en las sesiones semanales de la Junta de Gobierno el abono de los pagos de los distintos cachés de los artistas contratados. De momento, además de los pagos ya mencionados, el Ayuntamiento ha dado también la autorización para destinar un máximo de 93.000 euros a los servicios de vigilancia y seguridad privada de las actividades festivas.

En lo que respecta al montaje del escenario de La Ería, el mismo dará comienzo de manera inminente, pues ayer llegaron los primeros camiones a las inmediaciones del Tartiere con los materiales para el montaje de la carpa en la que se prevé acoger conciertos con hasta más de 9.000 espectadores.

El Ayuntamiento de Oviedo ha optado en los últimos años por la fórmula de caché más taquilla para conseguir atraer grandes actuaciones durante las fiestas de San Mateo. Este método, según fuentes de la concejalía de Festejos, permite organizar en la capital asturiana recitales de primer nivel internacional como los que ofrecerán "Europe" el día 13 de septiembre o el argentino Sebastián Yatra el día 16.

No obstante, el Ayuntamiento ha decidido este año ofrecer más actuaciones gratuitas en el aparcamiento del Carlos Tartiere. Concretamente, el día 12, primer viernes de las fiestas, se ofrecerá un concierto de tributos a "Estopa", "Hombres G" y Shakira para el que solo será preciso retirar con antelación la entrada gratuita. Asimismo, el día 18 se subirá al escenario provisional el "Grupo Tekila" para protagonizar una gran verbena gratuita.

Del mismo modo, el escenario de la calle Uría albergará dos espectáculos gratuitos de "La Última Legión" y "Assia", los días 11 y 21 de septiembre, respectivamente. n