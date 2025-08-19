Florentino Fernández Barros, más conocido como Tino Barros, es el ejemplo perfecto de que la vida puede disfrutarse a cualquier edad, incluso después de soplar cien velas. El histórico abonado de la Ópera de Oviedo y exalcalde pedáneo de Tudela Veguín celebró el domingo por todo lo alto su cumpleaños más especial, pues alcanzaba el siglo de vida, cargado de energía.

Arriba, Tino Barros tocando la guitarra; a la derecha, el cumpleañero cantando con el grupo «El Restallu» durante la fiesta. | RICARDO YAGÜE

Días antes de la fecha señalada, Tino ideó una sorpresa para familiares y allegados: un concierto acompañado por su inseparable guitarra española. "Ni siquiera quienes hicimos la reserva sabíamos que se iba arrancar así", confiesa su hijo Javier Fernández. "Fue algo que preparó junto con Rodrigo, uno de los dos guitarristas que pusieron banda sonora al cumpleaños", añade. Aunque el año pasado la celebración fue una sorpresa para él, en esta ocasión quiso ser el propio homenajeado quien moviera los hilos para asegurarse de que no faltara ninguno de los suyos.

Los cien años de música y "puro nervio" de Tino Barros

La cita reunió a grandes amigos, como Marino Díaz, compañero de juventud, con quien compartió vivencias en la mili y aventuras musicales. Ambos se dedicaron palabras de gratitud y recordaron juntos episodios de su pasado, incluidos los conflictos a los que hicieron frente, como la Revolución del 34. "Para mi padre la amistad es fundamental, sobre todo porque a lo largo de los años tuvo que despedir a muchos compañeros", reconoce Fernández.

No faltaron la sidra —la bebida favorita de Florentino— ni la comida asturiana, servida en forma de espicha en el Llagar Herminio, el mismo escenario donde ya celebrara los 99 años. "Él no concibe festejar su cumpleaños en otro sitio que no sea una sidrería", bromea Fernández. El ambiente, acompañado de buena música, convirtió la velada en un recuerdo imborrable para todos los presentes.

Un cumpleaños musical

Como no podía ser de otra manera, este melómano —abonado ininterrumpidamente al Campoamor desde 1951—, la música fue protagonista. Florentino no dudó en sumarse a los dos guitarristas invitados, guitarra española en mano y una sonrisa radiante en el rostro. Más tarde, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al cantar junto a dos compañeros del grupo "El Restallu" de Oviedo, conocidos por llenar de música las sidrerías de Gascona.

Tino Barros es langreano de pura cepa. Nació en La Felguera, aunque pasó varios años en Tudela Veguín, en la parroquia de Box, donde llegó a ocupar la alcaldía de barrio durante cuatro años y fundó varios coros. Desde hace 25 años reside en Oviedo, sin olvidar jamás sus raíces. "El secreto de mi padre está en su actitud ante la vida y en sus ganas de vivir", afirma Fernández. "Ahora hace aquagym en la piscina, pero nunca falta a su tertulia diaria con los amigos en El Ovetense, siempre acompañada de una botella de sidra".

Por muchos años que pasen, el espíritu de Tino permanece intacto. Así lo asegura su hijo, aún sorprendido por el "puro nervio" que sigue siendo su padre. "Ayer llegó a decirnos que quería estar aquí también cuando nosotros cumpliéramos los 100 años", relata con una sonrisa. Una declaración que refleja, una vez más, que para Florentino —y para quienes tienen la suerte de acompañarle— cada año vivido es un regalo inigualable.