Cuenta atrás en Puerto para sus fiestas patronales de San Bartolomé
Puerto ha iniciado la cuenta atrás de sus fiestas patronales de San Bartolomé, que arrancarán el próximo viernes 22 y se prlongarán hasta la celebración del día grande, el domingo 24.La apertura de las fiestas dará protagonismo a los juegos infantiles, en una jornada para la que también están protramados sendos campeonatos de parchís y de tute. El sábado es el día del socio, con reparto del bollu y botella de sidra a partir de las seis y media de la tarde, aunque antes, a las 12,30, habrá un concurso de tortillas y sesión vermu y luego romeria, las 20,30 con Juanín de la Torre, y luego verben con el Dj Discoastur. El domingo, al mediodía, será la misa en honor a San Bartolome, puya del ramu y a las 14,30 paella popular y por la tarde bingo y chocoltada para los peques.
