IU llama a la unidad y al consenso político en La Vega

Casi una semana después de la primera carga por parte de la oposición contra el equipo de gobierno por los primeros resultados del estudio del subsuelo de la fábrica de armas de La Vega, IU -Convocatoria por Oviedo llama a "avanzar juntos, evitando polémicas estériles". La coalición de izquierdas reitera su firme compromiso con la protección del patrimonio y el desarrollo urbanístico equilibrado para la recuperación e integración de la zona, pero hace un llamamiento a "mantener la unidad de las fuerzas políticas y de las administraciones".

Izquierda Unida se une a Vox y PSOE, quienes ya habían trasmitido sus dudas, e insisten en la necesidad de continuar con los trabajos pendientes como el desbroce, la continuación de los estudios arqueológicos y la elaboración del planeamiento urbanístico "con la máxima seguridad y agilidad, y de acuerdo tanto con el convenio suscrito como con la voluntad mayoritaria de las y los ovetenses". Todo ello para evitar una pérdida tanto cultural e histórica como económica si se tuvieran que frenar las obras. "No podemos permitirnos anticipar conclusiones ni alimentar enfrentamientos estériles que no ayudan a avanzar", ha señalado Gaspar Llamazares, portavoz del partido. Por eso, apuestan por un proyecto limpio y común que combine conservación, dinamización y utilidad pública, y que ayude al desarrollo cultural, social y económico de la ciudad.

"Lo que Oviedo necesita ahora es unidad institucional y compromiso político. Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas y administraciones implicadas a dejar de lado diferencias y sumar esfuerzos para lograr un proyecto de futuro para La Vega, respetando al máximo el patrimonio", añadió Llamazares.

El PSOE ya había denunciado que los 17.545 euros destinados a la búsqueda del palacio de Alfonso II eran "una tomadura de pelo". A juicio de los socialistas se utilizó el georradar solo para algunas zonas que se verán transformadas con el desarrollo urbanístico. Sin embargo, reclaman que los estudios arqueológicos cubran todas las zonas que tengan potencial exploratorio y no solo las establecidas como obligatorias por la ley.