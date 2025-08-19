Mejoras en la climatización del Palacio de Exposiciones y Congresos
La Junta de Gobierno aprobó en su última sesión ordinaria adjudicar el contrato de obras de sustitución del equipo autónomo de generación de calor del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, el edificio conocido como el Calatrava. Esta actuación será ejecutada por la empresa Veolia Servicios Norte SAU a cambio de un precio de 113.778 euros, con un plazo de garantía de 24 meses. La instalación de estos equipos es una vieja necesidad del complejo en el que se desarrollan los principales congresos y encuentros profesionales desarrollados en la ciudad, así como muchos actos del propio Ayuntamiento. El Consistorio quiere seguir impulsando este tipo de actividades y por ello considera prioritario atender este tipo de necesidades en el equipamiento.
