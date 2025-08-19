Mejoras en la climatización del Palacio de Exposiciones y Congresos

La Junta de Gobierno aprobó en su última sesión ordinaria adjudicar el contrato de obras de sustitución del equipo autónomo de generación de calor del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, el edificio conocido como el Calatrava. Esta actuación será ejecutada por la empresa Veolia Servicios Norte SAU a cambio de un precio de 113.778 euros, con un plazo de garantía de 24 meses. La instalación de estos equipos es una vieja necesidad del complejo en el que se desarrollan los principales congresos y encuentros profesionales desarrollados en la ciudad, así como muchos actos del propio Ayuntamiento. El Consistorio quiere seguir impulsando este tipo de actividades y por ello considera prioritario atender este tipo de necesidades en el equipamiento.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un recital gratuito en La Ería el día 12 completa el cartel de las fiestas de San Mateo en Oviedo
  2. Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo
  3. Detienen a un hombre en Oviedo por sextuplicar la tasa de alcohol tras arrollar un coche aparcado en Vallobín
  4. Rosa Acebal, el rostro de 94 años de tradición familiar en el Estanco de la Suerte de Oviedo
  5. Una promotora gallega compra un edificio histórico de la calle San Francisco
  6. Longoria Carbajal empezará a decir adiós a su fallida fuente en un mes: así será el nuevo diseño, 'más amable y mejor integrado en el entorno
  7. Arrojan chatarra junto al nuevo instituto de La Corredoria, que será inaugurado en septiembre
  8. Oviedo contratará a una empresa para captar fondos europeos y estatales: estos son sus ambiciosos objetivos

Esta es la cantidad que cobrará "Europe" (además la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo

Esta es la cantidad que cobrará "Europe" (además la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo

Más de 42.000 personas descubren el proyecto de Oviedo para ser Capital de la Cultura en el pabellón de la Feria de Muestras

Más de 42.000 personas descubren el proyecto de Oviedo para ser Capital de la Cultura en el pabellón de la Feria de Muestras

Los cien años de música y "puro nervio" de Tino Barros

Los cien años de música y "puro nervio" de Tino Barros

Cuenta atrás en Puerto para sus fiestas patronales de San Bartolomé

Mejoras en la climatización del Palacio de Exposiciones y Congresos

Oviedo destina 115.000 euros a formación tecnológica de emprendedores

Sograndio pone un vigilante más en los desplazamientos tras sufrir varios ataques en los últimos meses

Sograndio pone un vigilante más en los desplazamientos tras sufrir varios ataques en los últimos meses

IU llama a la unidad y al consenso político en La Vega

Tracking Pixel Contents