Oviedo destina 115.000 euros a formación tecnológica de emprendedores

El Ayuntamiento y la Asociación de Clúster de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Asturias Jóvenes Empresarios de Asturias renovaron ayer el convenio de colaboración, cuyo acuerdo, dotado con 115.000 euros, permitirá seguir reforzando el asesoramiento a emprendedores y comerciantes en el campo digital y tecnológico.

La concejala de Economía, Leticia González, que ayer firmó el acuerdo con el director del Clúster, Enrique Jáimez, subraya que el convenio tiene entre sus objetivos impulsar y fomentar la actividad económica, incentivando la constitución de nuevas empresas y fomentando la iniciativa emprendedora. "A partir de 2030 se estima que uno de cada tres empleos esté ligado con el mundo tecnológico", indicó la edil.

El convenio suscrito por ambas entidades tiene una vigencia de un año y permitirá desarrollar acciones políticas que "doten a los comercios ovetenses de las herramientas necesarias en el campo de la digitalización para poder competir en un mercado cada vez más globalizado".

El acuerdo también permite la puesta en marcha de diferentes formaciones destinadas a los empresarios locales, especialmente de aquellos sectores relacionados con el mundo comercial, con el propósito de dotarles de los conocimientos necesarios para que puedan competir en igualdad de condiciones que las grandes plataformas de venta digitales.

Oviedo Emprende, con sede en el Talud de la Ería, es la iniciativa municipal de fomento y apoyo al emprendimiento que presta un asesoramiento gratuito y técnico a todas aquellas personas que quieren poner en marcha una iniciativa empresarial.