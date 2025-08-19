Oviedo destina 115.000 euros a formación tecnológica de emprendedores
L. B.
El Ayuntamiento y la Asociación de Clúster de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Asturias Jóvenes Empresarios de Asturias renovaron ayer el convenio de colaboración, cuyo acuerdo, dotado con 115.000 euros, permitirá seguir reforzando el asesoramiento a emprendedores y comerciantes en el campo digital y tecnológico.
La concejala de Economía, Leticia González, que ayer firmó el acuerdo con el director del Clúster, Enrique Jáimez, subraya que el convenio tiene entre sus objetivos impulsar y fomentar la actividad económica, incentivando la constitución de nuevas empresas y fomentando la iniciativa emprendedora. "A partir de 2030 se estima que uno de cada tres empleos esté ligado con el mundo tecnológico", indicó la edil.
El convenio suscrito por ambas entidades tiene una vigencia de un año y permitirá desarrollar acciones políticas que "doten a los comercios ovetenses de las herramientas necesarias en el campo de la digitalización para poder competir en un mercado cada vez más globalizado".
El acuerdo también permite la puesta en marcha de diferentes formaciones destinadas a los empresarios locales, especialmente de aquellos sectores relacionados con el mundo comercial, con el propósito de dotarles de los conocimientos necesarios para que puedan competir en igualdad de condiciones que las grandes plataformas de venta digitales.
Oviedo Emprende, con sede en el Talud de la Ería, es la iniciativa municipal de fomento y apoyo al emprendimiento que presta un asesoramiento gratuito y técnico a todas aquellas personas que quieren poner en marcha una iniciativa empresarial.
- Un recital gratuito en La Ería el día 12 completa el cartel de las fiestas de San Mateo en Oviedo
- Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo
- Detienen a un hombre en Oviedo por sextuplicar la tasa de alcohol tras arrollar un coche aparcado en Vallobín
- Rosa Acebal, el rostro de 94 años de tradición familiar en el Estanco de la Suerte de Oviedo
- Una promotora gallega compra un edificio histórico de la calle San Francisco
- Longoria Carbajal empezará a decir adiós a su fallida fuente en un mes: así será el nuevo diseño, 'más amable y mejor integrado en el entorno
- Arrojan chatarra junto al nuevo instituto de La Corredoria, que será inaugurado en septiembre
- Oviedo contratará a una empresa para captar fondos europeos y estatales: estos son sus ambiciosos objetivos