Oviedo renueva el convenio con el Rally Blendio Princesa
La concejala de Deportes, Concepción Méndez, y el presidente del Automóvil Club Principado, Julián Moreno, firmaron ayer la renovación del convenio que permitirá la celebración de la 62ª edición del Rally Blendio Princesa de Asturias que se celebra del 11 al 13 de septiembre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un recital gratuito en La Ería el día 12 completa el cartel de las fiestas de San Mateo en Oviedo
- Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo
- Detienen a un hombre en Oviedo por sextuplicar la tasa de alcohol tras arrollar un coche aparcado en Vallobín
- Rosa Acebal, el rostro de 94 años de tradición familiar en el Estanco de la Suerte de Oviedo
- Una promotora gallega compra un edificio histórico de la calle San Francisco
- Longoria Carbajal empezará a decir adiós a su fallida fuente en un mes: así será el nuevo diseño, 'más amable y mejor integrado en el entorno
- Arrojan chatarra junto al nuevo instituto de La Corredoria, que será inaugurado en septiembre
- Oviedo contratará a una empresa para captar fondos europeos y estatales: estos son sus ambiciosos objetivos