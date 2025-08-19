Oviedo renueva el convenio con el Rally Blendio Princesa

Oviedo renueva el convenio con el Rally Blendio Princesa | LNE

Oviedo renueva el convenio con el Rally Blendio Princesa | LNE

La concejala de Deportes, Concepción Méndez, y el presidente del Automóvil Club Principado, Julián Moreno, firmaron ayer la renovación del convenio que permitirá la celebración de la 62ª edición del Rally Blendio Princesa de Asturias que se celebra del 11 al 13 de septiembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un recital gratuito en La Ería el día 12 completa el cartel de las fiestas de San Mateo en Oviedo
  2. Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo
  3. Detienen a un hombre en Oviedo por sextuplicar la tasa de alcohol tras arrollar un coche aparcado en Vallobín
  4. Rosa Acebal, el rostro de 94 años de tradición familiar en el Estanco de la Suerte de Oviedo
  5. Una promotora gallega compra un edificio histórico de la calle San Francisco
  6. Longoria Carbajal empezará a decir adiós a su fallida fuente en un mes: así será el nuevo diseño, 'más amable y mejor integrado en el entorno
  7. Arrojan chatarra junto al nuevo instituto de La Corredoria, que será inaugurado en septiembre
  8. Oviedo contratará a una empresa para captar fondos europeos y estatales: estos son sus ambiciosos objetivos

Esta es la cantidad que cobrará "Europe" (además la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo

Esta es la cantidad que cobrará "Europe" (además la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo

Más de 42.000 personas descubren el proyecto de Oviedo para ser Capital de la Cultura en el pabellón de la Feria de Muestras

Más de 42.000 personas descubren el proyecto de Oviedo para ser Capital de la Cultura en el pabellón de la Feria de Muestras

Los cien años de música y "puro nervio" de Tino Barros

Los cien años de música y "puro nervio" de Tino Barros

Cuenta atrás en Puerto para sus fiestas patronales de San Bartolomé

Mejoras en la climatización del Palacio de Exposiciones y Congresos

Oviedo destina 115.000 euros a formación tecnológica de emprendedores

Sograndio pone un vigilante más en los desplazamientos tras sufrir varios ataques en los últimos meses

Sograndio pone un vigilante más en los desplazamientos tras sufrir varios ataques en los últimos meses

IU llama a la unidad y al consenso político en La Vega

Tracking Pixel Contents