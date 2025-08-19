Rompen el cepillo de la capilla de la Balesquida en Oviedo para intentar robar las limosnas

La capilla de la Balesquida, lugar de culto de la cofradía histórica en la plaza de la Catedral, fue víctima de un intento de robo a plena luz del día este domingo. Según explican fuentes cofrades, el cepillo de las limosnas, ubicado junto a la puerta, fue violentado de un mazazo con intención de romper la pieza y un gancho para tirar de las piezas. Sin embargo, el cepillo estaba reforzado y el caco o los cacos no pudieron llevarse nada. El intento de robo causó destrozos en la placa dedicada a San Judas, que ya han sido denunciados ante la Policía.

La capilla, dedicada a la Virgen de la Esperanza, tiene casi 300 años de historia y esta no es la primera vez que vive una experiencia similar. En febrero de 2009, también durante las horas de luz, varios individuos entraron en el templo de Velasquita Giráldez, rompieron la piedra que rodea al cepillo y trataron de superar la siguiente barrera de seguridad sin éxito. Ya en ese momento, la cofradía barajaba instalar cámaras de vídeo o pedir mayor colaboración policial frente a la inseguridad de la zona: Los robos de limosnas son tan habituales que personas mayores tienen miedo de acercarse a rezar a la puerta.

Este acto se enmarca en un capítulo de desgracias en la institución. En los últimos meses han tenido que enfrentarse a humedades, una maleza desbordante y problemas de insalubridad en un solar abandonado colindante que está "atrayendo ratas y suciedad" al entorno templo.