Sograndio pone un vigilante más en los desplazamientos tras sufrir varios ataques en los últimos meses

Medidas a corto y a medio plazo para dar respuesta y buscar soluciones a los problemas de seguridad denunciados por la plantilla del centro de responsabilidad penal de menores de Sograndio, tras varios ataques ocurridos en los últimos meses, algunos de ellos casi idénticos. La medida más inmediata consistirá en que haya un vigilante más en los desplazamientos mientras no haya vehículos provistos de mampara de seguridad, tal y como reivindicaban los trabajadores del centro y los representantes sindicales. La existencia de más y mejores medios técnicos y de personal será el objeto de la reunión entre el comité de empresa y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, programada para la próxima semana.

En el mes de abril ya hubo una agresión de un interno mediante la técnica del "mataleón", por parte de un interno para fugarse durante una salida a la Senda del Oso. El pasado 26 de julio "se produjo otro incidente idéntico" y en los días siguientes se registraron otras tres fugas. La plantilla ha reivindicado de manera repetida la instalación de una mampara de seguridad, para evitar que se puedan producir ataques por la espalda, como los ya citados, pero la respuesta del Principado fue que dicha medida no podría ejecutarse hasta mediados del mes de septiembre.

La solución provisional consistirá en utilizar la bolsa de horas y contratar a un auxiliar de seguridad más para que en los desplazamientos haya un efectivo más de seguridad, según trascendió en una reunión que mantuvo la semana pasada la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, y el jefe de servicio de Justicia del Menor con el comité de empresa de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos.

El Principado garantizó a los delegados sindicales que en la próxima licitación del contrato de seguridad de Sograndio, prevista en principio para el próximo otoño, se exigirá como requisito obligatorio que el vehículo existente para los desplazamientos de los internos vaya provisto de una mampara de seguridad. Otra de las medidas para dar respuesta a las carencias del centro de responsabilidad penal de menores consistirá en la contratación de siete personas para el periodo comprendido entre la segunda quincena del presente mes de agosto y el próximo 31 de diciembre, dentro del plan de mejoras preparado por la administración autonómica. Fuentes sindicales aseguraron que la contratación de siete trabajadores ya se había formalizado meses atrás para reforzar la plantilla en semana y fin de semana, pero dichos contratos fueron objeto de cese "por falta de planificación y presupuesto". El sindicato USIPA atribuye el "nuevo programa de contratación de siete personas, con previsión de inicio el 18 de agosto hasta el 31 de diciembre" a las presiones realizadas por los delegados sindicales, "con el compromiso de hacer que esas plazas pasen a ser definitivas en el año 2026".

Otra de las cuestiones trasladadas por la parte sindical a la viceconsejería de Justicia fue la necesidad de contar con personal sanitario (ATS) en los fines de semana y festivos, una labor de la que ahora se deben hacer cargo los educadores de fin de semana.

Por otra parte, el módulo terapéutico de Sograndio lleva reclamando la necesidad de una impresora desde hace ocho meses. La viceconsejera se comprometió en la reunión del pasado 12 de agosto a buscar solución a esta necesidad, una cuestión que según se trasladó a los sindicatos sería competencia del departamento de Estrategia Digital. Además, el Principado confirmó a los sindicatos la reparación, de manera urgente, de la cubierta del edificio de Sograndio.

El centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio cuenta con una nueva directora, la psicóloga Aida Rodrigo, desde finales del pasado mes de junio después de que la anterior, María Jesús Álvarez, presentar su renuncia en abril.