El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos

El subsuelo del casco histórico de Oviedo continúa dando sorpresas. Las obras de reforma del edificio de Casa Lito, el inmueble ubicado en el número 11 de la calle Altamirano en el que acogió hasta 2019 el emblemático bar, han hecho aflorar unos restos arqueológicos cuya importancia está siendo analizada por la consejería de Cultura. Se trata de los pies de dos columnas y unos muretes aparecidos debajo del firme original del establecimiento hostelero, que, según las primeras estimaciones, podrían remontarse hasta el siglo XVII.

Fueron los operarios de la constructora Pevida, compañía contratada por Distribuciones Coya e Hijos para abordar la conversión del viejo edificio en seis viviendas de uso turístico y un restaurante italiano, los que realizaron recientemente el hallazgo. El mismo fue comunicado inmediatamente a la administración regional y desde entonces está siendo objeto de un seguimiento arqueológico diario a la espera de un dictamen de Cultura sobre su relevancia.

La zona del hallazgo está perfectamente delimitada por los técnicos, lo que permite a los operarios continuar con los trabajos de movimiento de tierras y limpieza previos a la construcción de la estructura del nuevo edificio llamado a convertirse en un nuevo polo de atracción de visitantes y amantes de la cocina italiana en pleno corazón ovetense.

El empresario Carlos Coya, impulsor de esta inversión, espera poder conocer en cuestión de días la resolución de Cultura para tomar una decisión definitiva sobre el avance del proyecto. "Dependiendo de qué respuesta nos den, valoraremos si es necesario algún cambio o tratamiento especial para esta zona", apuntó.

De momento los primeros análisis de los arqueólogos apuntan a que podría tratarse de una especie de cenador instalado en una zona de jardines que existía en la ciudad allá por el siglo XVII, aunque estas hipótesis están todavía "muy verdes" y precisan de estudios más profundos por parte de los arqueólogos que están llevando el caso en constante coordinación y comunicación con la consejería de Cultura.

La inversión estimada de estas obras se sitúa en torno al millón de euros. El objetivo es acondicionar cuanto antes los seis apartamentos proyectados para poder aprovechar el creciente tirón turístico de Oviedo como destino cultural, de naturaleza y gastronómico.

La familia Coya ve en este proyecto una oportunidad de diversificar la oferta gastronómica de Altamirano. Aunque se barajaron varias opciones, todo apunta a que el bajo se convertirá finalmente en un restaurante italiano de cierto empaque. "Consideramos que es un nicho que no está cubierto en esta parte de la ciudad", defiende Carlos Coya.

Segunda fase

Los empresarios presentan este proyecto como una segunda fase a la inversión que ya realizó la empresa hace un lustro en la plaza de Riego. La distribuidora de bebidas adquirió el número 3 de dicha plaza, en cuyos bajos se ubicaba la histórica librería Ojanguren, y lo convirtió en ocho apartamentos turísticos en altura, además de acondicionar el local hostelero en el que se ubica ahora El Mono Que Lee.