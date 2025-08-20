Aplauso unánime y sonoro a las reivindicaciones de las familias con personas autistas a la sanidad pública asturiana

Un aplauso unánime retumbó este mediodía a las puertas del HUCA tras la lectura de un manifiesto de las familias con personas autistas con reivindicaciones por las carencias y falta de atención especializada de un colectivo “del que se desconoce hasta su número”, según aseguraron varios de los padres y las madres asistentes a la concentración. Más de un centenar de personas se han dado cita ante la entrada de hospitalización del HUCA en protesta por la falta de recursos y de personal sanitario preparado para atender a las personas con autismo.

El manifiesto fue leído por Esther Fernández, madre del niño Pedro Fernández, que a principios de este mes denunciaba las listas de espera y la falta de atención de la sanidad pública asturiana a su hijo, autista, por un dolor de muelas. Un dolor que, ante la demora en la atención, llevó al pequeño incluso a autolesionarse porque no entendía qué le pasaba. “Hoy levantamos la voz por mi hijo, un niño con autismo de seis años, y por todas las familias que sufren el abandono del sistema sanitario público en Asturias”, afirmó Esther Fernández. Ante la falta de respuesta adecuada por esa situación, en la que llegó incluso a llamar al 112, la solución que recibió en la unidad de salud bucodental del Hospital Monte Naranco fue que había una lista de espera de meses para sacar la muela, ya que dicha intervención no era considerada una urgencia. Luego, en cambio, en una centro privado, especializado en atención a personas con discapacidad, “le administraron un calmante y le sacaron de inmediato la muela sin necesidad de anestesia en un quirófano. Justo unas horas después de esa atención, me llamaron del HUCA para decirme que había una sala para hacer la intervención a mi hijo”.

Para Esther Fernández, “no hablamos de un simple error, hablamos de incompetencia, negligencia y desprecio a la salud de los más vulnerables. En la unidad bucodental del Monte Naranco, supuestamente creada para personas con discapacidad, mi hijo fue atendido, entre comillas, en apenas cinco segundos, no hubo exploración real, no hubo esfuerzo, ni humanidad. Fue despachado como si su vida no importara”. Las familias con personas autistas sostienen en el comunicado al que se dio lectura este mediodía que “el sistema abusa de la sedación, la anestesia y la medicación psiquiátrica porque es más fácil drogar a un niño que tratarlo con dignidad” y aseguran que “falta absoluta de formación en autismo” por parte del personal sanitaria. Una denuncia y cuestionamiento ratificados por Anabella Gutiérrez, enfermera y madre de un niño con autismo, y por Julia María Rendueles, madre de un joven de 25 años que lleva ingresado trece meses, primero en Jove y ahora en el HUCA, al que según la logopeda forense “se le ata para evitar que empuje al personal sanitario o haga movimientos bruscos, cuando lo que necesita es un trato muy distinto, una atención adaptada a su situación”. Por todos estos casos y bastantes más que, según las familias concentradas ante el HUCA, se encuentran cuando tienen que recurrir a la sanidad pública: “Es un buen día para decir ‘basta ya’ ante el pasotismo que sufrimos”. Un sentir que encontró como respuesta unánime el aplauso y la complicidad de los asistentes a la concentración.