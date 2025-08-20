El barrio de Otero pide reforzar la plantilla de su centro de salud

Algunos centros de salud de Oviedo todavía no han recuperado la normalidad tras la crisis del covid. Uno de los casos más sonados en Asturias es el del Centro de Salud del barrio de Otero, que lleva cerca de cinco años reclamando un refuerzo de personal, sobre todo en el área de enfermería. "Llevamos años recibiendo quejas constantes de los vecinos, que carecen de una buena atención médica", señala Araceli González, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de San Lázaro.

Los barrios de Otero, San Lázaro y Villafría, cuyos vecinos son atendidos en este centro, han experimentado un aumento de población que no se ha traducido en un incremento de la plantilla. A esta situación se suma la jubilación o retirada de especialistas tras la pandemia, cuyas plazas quedaron cubiertas de manera temporal. "Aunque la gente se jubile, apenas mandan sustitutos", lamenta González, quien además denuncia que actualmente "no hay ningún enfermero con plaza fija".

La dirigente vecinal subraya que el número de pacientes ha crecido de forma considerable sin que se refuerce la atención médica. "El nivel de población ha ido creciendo con el tiempo , pero seguimos teniendo el mismo personal médico", confirma.

La problemática, asegura, no afecta únicamente al área de enfermería. "Prácticamente todas las áreas del centro tienen trabas. La única de la que no recibimos ningún tipo de reclamación es de pediatría", reconoce González.

Las quejas vecinales han sido trasladadas en reiteradas ocasiones al centro de salud y este, a su vez, a la administración sanitaria, sin obtener respuesta. Según González, la carencia de profesionales se hace especialmente visible en invierno. "En verano más gente se va fuera y hay más huecos, pero en invierno el panorama es terrible", advierte.

Medidas urgentes

Si la situación persiste tras las vacaciones, González asegura que exigirá una reunión con el Área Sanitaria IV, responsable de la gestión del centro. "No podemos seguir así. Muchos vecinos esperan varias semanas para coger cita médica", reclama.

La Asociación de Vecinos de San Lázaro considera que la dejadez de la administración con el centro de salud de Otero es un problema que requiere soluciones inmediatas. Reclaman a la Consejería de Salud un refuerzo de plantilla que garantice personal suficiente en todas las áreas, e insisten en que continuarán denunciando la situación para que los vecinos de Otero, San Lázaro y Villafría reciban la atención sanitaria que merecen.