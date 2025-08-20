Canteli promete una zona de bajas emisiones "lo más dulce posible para los ovetenses y los visitantes"

Una zona de bajas emisiones "lo más dulce posible para los ovetenses y los visitantes" y "con menos peatonalización de lo que se habló". Es el compromiso del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ante la implantación de medidas que ayuden a reducir la contaminación del tráfico en el centro de la ciudad.

Canteli se pronunció acerca del plan de bajas emisiones y de otras cuestiones tras la recepción a la veintena de niños saharauis que pasan el verano con familias de la ciudad dentro del programa "Vacaciones en paz", cuyo inicio se remonta al año 1979. "No vamos a agobiar a los ovetenses, eso lo tengo claro", manifestó Canteli acerca de la primera parte del plan, que empezará a aplicarse en 2026. El Alcalde sostuvo que la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones "la están haciendo profesionales, que saben lo que hay que hacer y cómo. Y lo vamos a hacer", en respuesta a las críticas procedentes de los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento. "Es algo que nos imponen. Vamos a estar dentro de la reglamentación y hacerlo correctamente", aseguró Canteli, quien sin bajar al detalle de las restricciones, cree que "va a haber menos peatonalizaciones de lo que se habló por ahí".

El Alcalde cree prematuro hablar sobre el alcance e impacto de las restricciones al tráfico. "Habrá a largo plazo, pero cuándo y cómo...No nos precipitemos, vamos a ir poco a poco mientras vemos lo que pasa, sobre la marcha", apuntó. Canteli manifestó su convencimiento de que la resultante de la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones no será una ciudad hostil para los ovetenses y los visitantes. "Yo vivo en Oviedo, quiero mucho a los ovetenses y quiero que la gente de afuera venga a Oviedo cómodamente", valoró el Alcalde, que dijo no tener constancia de que haya preocupación o inquietud en el comercio por el impacto que pueda tener en su actividad el acceso en coche al centro de la ciudad. "Donde se peatonalizan las calles, el comercio está contento", afirmó Canteli, que se remitió a indicadores como la creación de comercios o la natalidad y a la bajada del paro: "Hay dos ciudades importantes de Asturias donde los comercios bajan, mientras en Asturias crecieron y, por otra parte, de cada diez niños que nacen en Asturias, cuatro lo hacen en Oviedo. El paro está bajando algo y hay que seguir en esa línea", manifestó el Alcalde. Otra cuestión sobre la que se pronunció este martes Canteli fue la implantación de la Universidad Alfonso X (UAX) en el Calatrava. "Estamos en ello, espero que en septiembre haya una solución definitiva y sea el pistoletazo de salida. Estoy convenido de ello; no hay ningún problema de momento". .

Agencia de la Salud

Por otra parte, el regidor adelantó que este miércoles visitará el castillo de La Vega con la consejera de Salud, Conchita Saavedra, para evaluar las posibilidades de proponerlo como sede de la Agencia Estatal de la Salud. Dicha visita se producirá, según ha podido saber este diario, tras un encuentro en el Ayuntamiento.

Canteli y la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, dieron la bienvenida a los 19 niños saharauis que pasan estas vacaciones con familias en Oviedo, en el marco del programa "Vacaciones en paz", que en esta edición ha traído a 97 niños a Asturias. En la recepción también estuvieron los ediles Marisa Ponga (PSOE) y Gaspar Llamazares (IU). Velasco recordó que el apoyo institucional y económico del Ayuntamiento a este programa desde el año 2000 "supera los 840.000 euros", mientras que Belén Cueva, responsable de la asociación que promueve esta iniciativa agradeció el respaldo que se traduce, por ejemplo, en que las familias no tengan que pagar los billetes de avión, en torno a unos setecientos euros por niño, algo que dijo "no sucede en otra del país". El PSOE echó en falta que el Ayuntamiento no mantenga las actividades que se hacían para estos niños.

Por otro lado, Canteli pronosticó un buen retorno a Primera del Real Oviedo en el Tartiere: "Quiero un 1-0. Cuando juega contra el Oviedo el Madrid queda en un plano secundario", dijo el Alcalde, que espera gran presencia en la ciudad de aficionados porque "estos equipos, el Madrid, el Barcelona, el Atlético o el Bilbao traen mucha gente, que consumen y duermen aquí".