La comedia negra "Atra Bilis" ultima su gran estreno en Oviedo en pleno San Mateo

"Atra Bilis", la última obra teatral del director escénico ovetense, Sandro Cordero, llegará a Asturias el próximo 17 de septiembre al Teatro Filarmónica y el 11 de diciembre al Jovellanos. Esta "maravilla", como la describe el elenco, pone sobre el escenario la comedia negra de la directora de escena Laila Ripoll, de la mano de la coproducción interautonómica guiada por la compañía asturiana Sótano B, la cántabra Hilo Producciones y la extremeña La Estampa. Un espectáculo que, envuelto en humor, pone el foco en la condición humana, en la introspección de cuatro mujeres del mundo rural que, como cualquier persona en cualquier recoveco del mundo, deberán hacer frente a sus miedos, a sus mayores secretos y a sus desamores, entre otros. "Todos podrán ver a alguien conocido en los personajes. Es divertidísima y es una obra brutal", aseguró Cordero.

¿Quién no ha vivido nunca un momento de tensión en una reunión familiar? ¿Quién no ha oído hablar jamás de aquella discusión o herencia que dividió a un mismo apellido? La naturalidad y cotidianidad de estas circunstancias llegan a los escenarios asturianos encarnados en la piel de las actrices Cristina Lorenzo, Bea Canteli, Laura Orduña, y Concha Rodríguez. Una función que, tras mucho tiempo rumiando la inspiración de Cordero, verá, por fin, la luz. "El texto de Laila llegó a nuestras vidas a través de Cristina Lorenzo. Al leerlo me encontré con esta maravilla absoluta. Pero, en aquel momento, no teníamos la capacidad de dirigirlo como nos gustaría", explicó el director. Sin embargo, a finales del año pasado "aquella puerta medio cerrada se volvió a abrir y al coincidir con las otras productoras no hizo falta mucho para convencerlas. Fue suficiente con que leyeran el guión", siguió Cordero, propietario de Sótano B, junto a Lorenzo.

La trama

Cuatro ancianas, llenas de rencor y amargura, se reúnen en el velatorio de Nazaria–interpretada por Lorenzo– en una noche de tormenta para destripar los secretos más profundos de su familia. "De hecho, la obra se llama Atra Bilis –este concepto se utilizaba antiguamente para aludir a un humor negro segregado por el páncreas–porque las cuatro mujeres rumian todos los rencores que tienen entre ellas, todo el rato", aclaró Lorenzo.

Por la izquierda, Begoña García, Laura Orduña, Cristina Lorenzo, Beatriz Canteli, Concha Rodríguez y Sandro Cordero.

Desde unas personalidades muy marcadas, la obra reivindica realidades universales muy "comunes en las que puedes ver a tu abuelo, a tu tía e incluso a ti mismo", subrayó el director. Como declaró Cordero, "el guión acoge a la viuda, esa mujer más mandona; a la cuidadora, la que ha sacrificado toda su vida por el de al lado; a la que por así decirlo tiene un retraso madurativo, lo que antes, desgraciadamente, se llamaba el tontito del pueblo; y, por último, a la criada". Esta comedia logra algo que no muchas alcanzan. "Es muy difícil encontrar una función en la que todos los personajes femeninos tengan el mismo peso y equilibrio. Es ideal porque todas tienen su momento y consiguen una obra muy loca y divertida", defendió la propietaria de Sótano B.

A pesar de que la ambientación de la puesta en escena remonta al espectador a una estampa de los años setenta u ochenta, "Atra Bilis" es, en realidad, muy actual. "Parecen cosas de pueblo, de las de antes, pero hoy siguen ocurriendo en todos lados. Además, la obra te da pistas, como el uso de unos auriculares, y te ubican en el ahora", atestiguó el ovetense. Así, aunque quizá sea la gente más mayor la que más de cerca haya vivido estas realidades, Cordero apuesta porque "es un humor entendible para cualquiera. No es necesario haber vivido en un pueblo. Además, seguro que también te recuerda a anécdotas que te han contado de pequeño y es muy gracioso".

Con el orgullo y la ilusión a flor de piel, los "padres" de Sótano B, se encuentran profundamente felices de poder estrenar uno de sus mejores trabajos en Oviedo, en su casa. "Es una pasada, encima en San Mateo. Estrenar tu obra en el Filarmónica es un sueño. Estamos que no cabemos por la puerta", coincidieron ambos.