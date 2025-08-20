Cuatro detenidos por robar más de ocho toneladas de cobre en gasolineras y otros negocios de Oviedo y Madrid

La Policía Nacional anunció este miércoles la detención de cuatro personas especializadas en el robo de cobre en estaciones de servicio y otros establecimientos de Oviedo y Madrid. La operación ha permitido la intervención de más de ocho toneladas de cobre que supuestamente había sido previamente sustraída en varios negocios.

El modus operandi empleado por los arrestados era siempre el mismo. Asaltaban gasolineras y otros locales, dejándolos sin suministro eléctrico y, por tanto, sin servicio, causando además un perjuicio económico a los empresarios afectados que el cuerpo policial estima en más de 70.000 euros.

Por un lado se ha detenido a dos hombres y una mujer como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza y daños. A estos arrestos se suma el de otra mujer, encargada de la chatarrería a la que se vendía el cobre sustraído en los asaltos.

La investigación comenzó en junio, cuando la Policía Nacional comenzó a recibir avisos de casos de robos de cobre más habituales de lo normal. Según las denuncias y las investigaciones, los ladrones siempre hacían lo mismo: forzaban las arquestas, cortaban el cable y abandonaban el lugar durante un periodo de tiempo para comprobar si la alarma estaba activada. Posteriormente volvía con indumentaria de operarios y procedían a tirar del cableado para su extracción. De esta manera habrían actuado hasta en siete ocasiones en Fuenlabrada, San Agustín de Guadalix y Oviedo.

Las detenciones se produjeron el 30 de julio, cuando se descubrió el negocio donde los investigados vendían el material sustraído, una chatarrería de la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Los agentes encontraron, escondidos en el fondo de varios contenedores y tapado con placas de hierro, numeroso cableado extraído de los asaltos denunciados. El material pesó más de ocho toneladas y tiene un valor de mercado estimado en algo más de 20.000 euros.

Igualmente se comprobó que la chatarrería no disponía del libro de registro de ventas, ya que no podían realizar ningún tipo de actividad por encontrarse sancionados. Fue entonces cuando se procedió a la detención de la encargada de dicha empresa.