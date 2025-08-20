IU insta a actuar frente a los riesgos del calor en la población
Bárbara Martín
El pasado viernes Oviedo alcanzó su récord histórico de temperatura con 41,2º C, lo que generó un escenario de alto riesgo para los trabajadores expuestos al sol y calor generado durante su jornada laboral, entre otros. Debido a ello, IU insta al Ayuntamiento a ofrecer una mayor claridad de información y responder a dos preguntas: "¿qué tipo de medidas se pusieron en marcha la semana pasada para prevenir los efectos del calor?", y "¿qué mecanismos piensa desplegar para garantizar la información y a la protección frente al calor desde este momento, especialmente medidas de autoprotección: mapas de sombra, localización de fuentes y zonas verdes, o la habilitación de refugios climáticos en la ciudad?".
IU-Convocatoria por Oviedo reclama al Ayuntamiento "dejar de aplazar la adopción de políticas públicas reales de prevención y protección climática.
