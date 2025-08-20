El Principado y el Ayuntamiento ya trabajan mano a mano por la Agencia de Salud: "Presentaremos un proyecto sólido"

«La primera impresión es muy buena; queremos presentar un proyecto muy sólido». Son palabras de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, tras la visita que hizo hoy con el Alcalde, Alfredo Canteli, y el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, al castillo de entrada a la fábrica de armas de La Vega. Se trata del edificio que Oviedo ha propuesto para albergar la Agencia de Salud Pública y que hasta 2021 acogió la dirección y las oficinas. Ahora, el Ayuntamiento le quiere dar un nuevo futuro y este fue el tema central de la cita entre los representantes de ambas administraciones que se dividió en dos. Primero, alrededor de las once de la mañana mantuvieron una reunión en el Ayuntamiento y, después, recorrieron las tres plantas que componen el inmueble. Suman más de 3.000 metros cuadrados . «El sitio es precioso», subrayó el Regidor.

Canteli ofreció hace un año este espacio al Principado a lo largo de una reunión que mantuvo con el presidente, Adrián Barbón; sin embargo, los representantes regionales solo conocían su exterior. Esa característica fachada roja y blanca. Es por ello que los líderes de ambas administraciones marcaron una cita para hoy y las sensaciones tras la visita fueron más que buenas. El castillo encajan a la perfección al Principado: «Nosotros queríamos un inmueble que diera identidad, diera una imagen e identificara esta institución a nivel nacional», subrayó Saavedra para a, renglón seguido, destacar que este castillo cuenta con espacios diáfanos idóneos para acoger la institución. «Este es un inmueble al que tenemos que hacer una serie de reformas y quiero agradecer al Consistorio que en todo momento nos haya facilitado en trabajo en este proyecto».

Años de preparación

El Principado lleva años trabajando en la candidatura. Los primeros pasos se iniciaron cuando el gobierno de España anunció la creación de esta institución que tiene como objetivo modernizar y cohesionar los sistemas de vigilancia de la salud de la población y los riesgos a los que se enfrente. También pretende adaptar el sistema de salud para localizar amenazas y anticiparse y mejorar la coordinación con la comunidad científica, la industria y las administraciones. No obstante, el camino parlamentario para su constitución ha sido largo y, finalmente, hace un mes que el Congreso de los Diputados dio el visto bueno a la creación de la Agencia de Salud Pública.

Por el momento, no es sabido si el gobierno de Pedro Sánchez apostará por ubicarla fuera de Madrid. Lo que sí es cierto es que entre sus políticas está la descentralización de las instituciones y así lo hizo con las sedes de la nueva Agencia Espacial Española, para Sevilla, y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que irá a La Coruña. Es por ello que Oviedo se postuló desde un principio para acoger la Agencia de Salud Pública.

Mimbres para albergarla hay de sobra y, así, los recordó esta mañana Saavedra. «Somos un referente en la sanidad pública y tenemos una serie de valores que se demostraron durante la crisis sanitaria de la covid-19 y los demostramos día a día. Además, hay muchos profesionales de fuera de Asturias que vienen así a conocer nuestra salud comunitaria y nuestro observatorio de la salud».

Esperando a la convocatoria

Otra de las ventajas de la candidatura, resaltó la consejera, es que ya tienen claro el edificio que ofrecerán. Es por ello que en los próximos días enviarán una carta a los ministerios de Política Territorial y Sanidad para anunciarles los avances. «Ya les demostramos nuestro interés, y ahora, lo haremos por escrito para que quede constancia de este interés». De forma, paralela trabajarán en la candidatura aunque aún no hay establecido un plazo de presentación de proyectos.

No obstante, el Principado continuará trabajando en sus planes porque son conscientes de que la competencia puede ser muy dura. «Queremos estar preparados para cuando se abra el proceso», remarcó Saavedra mientras que Canteli agradeció al Principado todo el trabajo que está haciendo. «Albergar a esta institución será bueno para Oviedo y para Asturias. La consejera está aquí dando la cara y que el presidente Barbón se ponga a trabajar fuertemente». De conseguirlo, anunció el primer edil, harán una gran fiesta.